Труа - Ланс 04 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Ланс, которое состоится 04 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Пьер Саж
|28.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|09.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 0
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 3
|05.11.2021
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|4 : 0
|04.02.2020
|Франция - Лига 2
|23-й тур
|1 : 0
|24.08.2019
|Франция - Лига 2
|5-й тур
|2 : 0
|13.08.2019
|Франция - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 2
|24.05.2019
|Франция - Лига 2
|1-й тур
|1 : 2 ДВ
|28.01.2019
|Франция - Лига 2
|22-й тур
|1 : 0
|18.08.2018
|Франция - Лига 2
|4-й тур
|2 : 0
|31.01.2026
|Франция — Лига 2
|21-й тур
|0 : 2
|24.01.2026
|Франция — Лига 2
|20-й тур
|1 : 0
|17.01.2026
|Франция — Лига 2
|19-й тур
|2 : 1
|10.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 2
|03.01.2026
|Франция — Лига 2
|18-й тур
|1 : 0
|30.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|3 : 1
|17.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 0
|11.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 3
|02.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|0 : 3
