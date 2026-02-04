16:42 ()
Труа - Ланс 04 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 04-02-2026 22:00
04 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Кубок Франции, 1/8 финала
Труа
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Ланс, которое состоится 04 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Труа
Труа
Ланс
Ланс
Главные тренеры
Франция Пьер Саж
История личных встреч
28.01.2023 Франция - Лига 1 20-й тур Труа1 : 1Ланс
09.09.2022 Франция - Лига 1 7-й тур Ланс1 : 0Труа
14.05.2022 Франция - Лига 1 37-й тур Труа1 : 3Ланс
05.11.2021 Франция - Лига 1 13-й тур Ланс4 : 0Труа
04.02.2020 Франция - Лига 2 23-й тур Ланс1 : 0Труа
24.08.2019 Франция - Лига 2 5-й тур Труа2 : 0Ланс
13.08.2019 Франция - Кубок лиги 1-й раунд Труа1 : 2Ланс
24.05.2019 Франция - Лига 2 1-й тур Труа1 : 2 ДВЛанс
28.01.2019 Франция - Лига 2 22-й тур Труа1 : 0Ланс
18.08.2018 Франция - Лига 2 4-й тур Ланс2 : 0Труа
31.01.2026 Франция — Лига 2 21-й тур Труа0 : 2
24.01.2026 Франция — Лига 2 20-й тур 1 : 0Труа
17.01.2026 Франция — Лига 2 19-й тур Труа2 : 1
10.01.2026 Кубок Франции 1/16 финала 0 : 2Труа
03.01.2026 Франция — Лига 2 18-й тур Труа1 : 0
30.01.2026 Франция — Лига 1 20-й тур Ланс1 : 0
24.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур 3 : 1Ланс
17.01.2026 Франция — Лига 1 18-й тур Ланс1 : 0
11.01.2026 Кубок Франции 1/16 финала 0 : 3Ланс
02.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур 0 : 3Ланс
Турнирная таблица
1-й раунд
Бобиньи
Дранси
0 : 1
Роморантен
Авуэн
4 : 1
Сен-Омер
Ирис Клуб де Круа
0 : 2
Авранш
Див-Кабур
1 : 1 5 : 4
2-й раунд
Канн
Анси
1 : 2
Понтарлье
Сошо
2 : 2 5 : 6
Трелисак
По
0 : 2
Ирис Клуб де Круа
Расинг
2 : 2 7 : 6
Шалан
Понтиви
0 : 2
Байё
Кан
3 : 2
Стиль-Мюциг
Раон-л'Этап
0 : 3
Булонь
Дюнкерк
2 : 2 3 : 5
Блуа
Клермон
1 : 1 7 : 6
3-й раунд
Конкарно
Стад Брьошен
1 : 0
Анси
Гренобль
1 : 2
Саргемин
Нанси
3 : 4
Юнион Сен-Жан
Орлеан
1 : 2
Кане Руссийон
Родез
1 : 0
Бишайм
Ред Стар
1 : 1 9 : 8
О Лион
Фёр
1 : 1 4 : 2
Мериньяк
По
1 : 0
Роморантен
Блуа
2 : 2 6 : 7
Вандея Фонтене
Шатору
4 : 1
Марманд
Бассен д'Аркашон
0 : 0 1 : 4
1/32 финала
Ирис Клуб де Круа
Реймс
0 : 4
Авранш
Брест
1 : 1 5 : 4
Периньи
Ле-Ман
1 : 2
Ле-Эрбье
Анже
0 : 0 5 : 6
Кане Руссийон
Монпелье
0 : 1
Генгам
Лаваль
0 : 1
Ланс
Феньи Ольнуа
3 : 1
Фремен
Шантийи
0 : 3
Бишайм
Метц
0 : 3
Байё
Блуа
2 : 1
Лузитанос Сен-Мор
Лилль
0 : 1
Гозье
Лорьян
0 : 7
Олимпик Маркуа
Труа
1 : 3
Понтиви
Бастия
0 : 1
Стад Бетюн
Сошо
2 : 4
Раон-л'Этап
Париж
0 : 3
Мериньяк
Истр
0 : 0 5 : 6
Лион-Дюшер
Тулуза
1 : 2
Гренобль
Нанси
1 : 1 3 : 5
Вандея Фонтене
ПСЖ
0 : 4
Бурк-Перонна
Марсель
0 : 6
Ницца
Сент-Этьен
2 : 1
Осер
Монако
1 : 2
Конкарно
Нант
3 : 5
Страсбург
Дюнкерк
2 : 1
Ле-Пюи Фут 43
Бордо
1 : 0
Монтрёй
Шовиньи
2 : 1
Ренн
Ле-Сабль
3 : 0
Бассен д'Аркашон
О Лион
0 : 1
Гавр
Амьен
0 : 2
Орлеан
Дьепп
3 : 0
Лион
Сен-Сир Коллонж
3 : 0
1/16 финала
Монтрёй
Амьен
2 : 4
Бастия
Труа
0 : 2
Анже
Тулуза
1 : 1 5 : 6
Орлеан
Монако
1 : 3
Ле-Пюи Фут 43
Реймс
0 : 0 0 : 3
О Лион
Лорьян
1 : 3
Истр
Лаваль
0 : 2
Авранш
Страсбург
0 : 6
Сошо
Ланс
0 : 3
Ле-Ман
Нанси
0 : 0 4 : 1
Шантийи
Ренн
1 : 3
Метц
Монпелье
0 : 4
Нант
Ницца
1 : 1 3 : 5
Лилль
Лион
1 : 2
ПСЖ
Париж
0 : 1
Байё
Марсель
0 : 9
1/8 финала
Реймс
Ле-Ман
03.02
Марсель
Ренн
03.02
Ницца
Монпелье
04.02
Лион
Лаваль
04.02
Лорьян
Париж
04.02
Тулуза
Амьен
04.02
Труа
Ланс
04.02
Страсбург
Монако
05.02

