«Арсенал» пробился в финал Кубка английской лиги после победы над «Челси»

Состоялся ответный поединок 1/2 финала Кубка английской лиги между лондонскими командами - «Арсеналом» и «Челси». По итогам напряжённой борьбы, хозяева поля одержали победу со счётом 1:0. Напомним, что в первой встрече полуфинальной серии «канониры» уже были сильнее, выиграв 3:2, что в сумме двух матчей позволило им выйти в финал турнира. Матч прошёл на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, а главным арбитром игры был Питер Бэнкс, представляющий Мерсисайд.

Единственный гол во второй встрече был забит Каем Хаверцем на 90+7-й компенсированной минуте, когда казалось, что скоро прозвучит финальный свисток. Его точный удар окончательно укрепил преимущество «Арсенала» в этом противостоянии, не оставив «Челси» шансов на камбэк.

Финальная битва турнира запланирована на 22 марта и пройдёт на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне. На поле встретятся «Арсенал» и победитель пары «Манчестер Сити» - «Ньюкасл Юнайтед», которые в ближайшем времени выявят своего сильнейшего.

Действующий обладатель Кубка английской лиги - команда «Ньюкасл Юнайтед». В прошлом финале «сороки» обыграли «Ливерпуль» и впервые в своей истории завоевали почётный трофей, написав новую страницу в клубной летописи.