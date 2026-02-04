16:42 ()
Валенсия - Атлетик 04 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 04-02-2026 22:00
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
04 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 1/4 финала
Валенсия
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Атлетик Б, которое состоится 04 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Атлетик Б
Бильбао
1 Северная Македония вр Столе Димитриевски
20 Гваделупа зщ Димитри Фулкье
5 Испания зщ Сесар Таррега
24 Швейцария зщ Эрай Джёмерт
21 Испания зщ Хесус Васкес
23 Швейцария пз Филип Угринич
18 Испания пз Пепелу
15 Аргентина пз Лукас Бельтран
11 Испания нп Луис Риоха
7 Нидерланды нп Арно Данжума
9 Испания нп Уго Дуро
1 Испания вр Унай Симон
12 Испания зщ Хесус Аресо
4 Испания зщ Айтор Паредес
14 Испания зщ Эмерик Лапорт
17 Испания зщ Юри Берчиче
16 Испания пз Иньиго Руис
18 Испания пз Микель Хаурехисар
7 Испания пз Алекс Беренгер
20 Испания пз Унаи Гомес
23 Испания пз Роберт Наварро
25 Испания нп Урко Исета
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
20.09.2025 Испания — Примера 5-й тур Валенсия2 : 0Атлетик Б
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур Валенсия0 : 1Атлетик Б
28.08.2024 Испания — Примера 3-й тур Атлетик Б1 : 0Валенсия
20.01.2024 Испания - Примера 21-й тур Валенсия1 : 0Атлетик Б
29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Атлетик Б2 : 2Валенсия
11.02.2023 Испания - Примера 21-й тур Валенсия1 : 2Атлетик Б
26.01.2023 Кубок Испании 1/4 финала Валенсия1 : 3Атлетик Б
21.08.2022 Испания - Примера 2-й тур Атлетик Б1 : 0Валенсия
07.05.2022 Испания - Примера 35-й тур Атлетик Б0 : 0Валенсия
02.03.2022 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Валенсия1 : 0Атлетик Б
01.02.2026 Испания — Примера 22-й тур 2 : 1Валенсия
24.01.2026 Испания — Примера 21-й тур Валенсия3 : 2
18.01.2026 Испания — Примера 20-й тур 0 : 1Валенсия
15.01.2026 Кубок Испании 1/8 финала 0 : 2Валенсия
10.01.2026 Испания — Примера 19-й тур Валенсия1 : 1
01.02.2026 Испания — Примера 22-й тур Атлетик Б1 : 1
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Атлетик Б2 : 3
24.01.2026 Испания — Примера 21-й тур 2 : 1Атлетик Б
21.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 2 : 3Атлетик Б
17.01.2026 Испания — Примера 20-й тур 3 : 2Атлетик Б
Турнирная таблица
1-й раунд
Оуренсе
Овьедо
4 : 2 ДВ
УКАМ Мурсия
Кадис
1 : 3
СД Логроньес
Расинг
0 : 4
Лангрео
Расинг Ф
0 : 0 3 : 4
Райо Махадаонда
Талавера-де-ла-Рейна
1 : 4
Сан-Фернандо
Альбасете
0 : 3
Гвадалахара
Касереньо
2 : 1
Утебо
Уэска
0 : 3
Эстремадура
Лас-Пальмас
3 : 1
Толедо
Севилья
1 : 4
Побленсе
Сабадель
1 : 2 ДВ
Эбро
Тарасона
1 : 1 4 : 3
Мутильвера
Сарагоса
1 : 3
Ла-Унион
Сеута
0 : 2
Лорка Депортива
Альмерия
0 : 2
Атлетико Асторга
Мирандес
1 : 1 3 : 4
Навалькарнеро
Мерида
2 : 1
Наксари
Эйбар
2 : 4
Саудаль Депортиво
Спортинг Хихон
0 : 1
Нумансия
Аренас
3 : 0
Сант-Андреу
Теруэль
2 : 1 ДВ
Асуага
Леганес
1 : 4
Португалете
Вальядолид
1 : 0
Оуренсе
Понтеведра
1 : 1 0 : 3
Сьюдад де Лусена
Вильярреал
0 : 6
Хаэн
Эльденсе
1 : 3
Кинтанар дель Рей
Ибица
1 : 1 4 : 3
Ориуэла
Леванте
3 : 4
Валье де Эгес
ФК Андорра
1 : 5
Атлетико Балеарес
Химнастик
2 : 0
Реал Авила
Реал Авилес
1 : 0 ДВ
УД Логроньес
Понферрадина
1 : 3
Мурсия
Антекера
1 : 1 2 : 1
Антониано
Кастельон
1 : 0
Эстепона
Малага
1 : 3
1/32 финала
Португалете
Алавес
0 : 3
Эбро
Осасуна
3 : 5
Нумансия
Мальорка
2 : 3
Расинг Ф
Уэска
0 : 2
Гвадалахара
Сеута
1 : 0
Навалькарнеро
Хетафе
2 : 3 ДВ
Культураль Леонеса
ФК Андорра
4 : 2
Эльденсе
Альмерия
2 : 1
Мирандес
Спортинг Хихон
0 : 2
Талавера-де-ла-Рейна
Малага
2 : 1
Мурсия
Кадис
3 : 2
Антониано
Вильярреал
1 : 1 3 : 5
Оуренсе
Жирона
2 : 1
Кинтанар дель Рей
Эльче
1 : 2 ДВ
Понтеведра
Эйбар
0 : 3
Реал Авила
Райо Вальекано
1 : 2 ДВ
Сабадель
Депортиво
0 : 2
Леганес
Альбасете
1 : 2
Атлетико Балеарес
Эспаньол
1 : 0
Понферрадина
Расинг
1 : 2 ДВ
Картахена
Валенсия
1 : 2 ДВ
Сант-Андреу
Сельта
1 : 1 6 : 7
Эстремадура
Севилья
1 : 2
Сарагоса
Бургос
0 : 1 ДВ
Тенерифе
Гранада
0 : 1
1/16 финала
Эйбар
Эльче
0 : 1
Депортиво
Мальорка
1 : 0
Эльденсе
Реал Сосьедад
1 : 2
Спортинг Хихон
Валенсия
0 : 2
Гвадалахара
Барселона
0 : 2
Культураль Леонеса
Леванте
1 : 0
Уэска
Осасуна
2 : 4 ДВ
Расинг
Вильярреал
2 : 1
Атлетико Балеарес
Атлетико М
2 : 3
Альбасете
Сельта
2 : 2 3 : 0
Талавера-де-ла-Рейна
Реал Мадрид
2 : 3
Алавес
Севилья
1 : 0
Оуренсе
Атлетик Б
0 : 1 ДВ
Бургос
Хетафе
3 : 1
Мурсия
Бетис
0 : 2
Гранада
Райо Вальекано
1 : 3
1/8 финала
Депортиво
Атлетико М
0 : 1
Реал Сосьедад
Осасуна
2 : 2 4 : 3
Культураль Леонеса
Атлетик Б
3 : 4 ДВ
Бетис
Эльче
2 : 1
Альбасете
Реал Мадрид
3 : 2
Алавес
Райо Вальекано
2 : 0
Бургос
Валенсия
0 : 2
Расинг
Барселона
0 : 2
1/4 финала
Альбасете
Барселона
03.02
Алавес
Реал Сосьедад
04.02
Валенсия
Атлетик Б
04.02
Бетис
Атлетико М
05.02

