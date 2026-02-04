Валенсия - Атлетик 04 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Атлетик Б, которое состоится 04 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|24
|зщ
|Эрай Джёмерт
|21
|зщ
|Хесус Васкес
|23
|пз
|Филип Угринич
|18
|пз
|Пепелу
|15
|пз
|Лукас Бельтран
|11
|нп
|Луис Риоха
|7
|нп
|Арно Данжума
|9
|нп
|Уго Дуро
|1
|вр
|Унай Симон
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|16
|пз
|Иньиго Руис
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|7
|пз
|Алекс Беренгер
|20
|пз
|Унаи Гомес
|23
|пз
|Роберт Наварро
|25
|нп
|Урко Исета
|Карлос Корберан
|Эрнесто Вальверде
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|0 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|20.01.2024
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 0
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|11.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 2
|26.01.2023
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 3
|21.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|07.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|02.03.2022
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 2
|18.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|0 : 1
|15.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 2
|10.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 1
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 3
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|2 : 1
|21.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 3
|17.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|3 : 2
| Оуренсе
Овьедо
|4 : 2 ДВ
| УКАМ Мурсия
Кадис
|1 : 3
| СД Логроньес
Расинг
|0 : 4
| Лангрео
Расинг Ф
|0 : 0 3 : 4
| Райо Махадаонда
Талавера-де-ла-Рейна
|1 : 4
| Сан-Фернандо
Альбасете
|0 : 3
| Гвадалахара
Касереньо
|2 : 1
| Утебо
Уэска
|0 : 3
| Эстремадура
Лас-Пальмас
|3 : 1
| Толедо
Севилья
|1 : 4
| Побленсе
Сабадель
|1 : 2 ДВ
| Эбро
Тарасона
|1 : 1 4 : 3
| Мутильвера
Сарагоса
|1 : 3
| Ла-Унион
Сеута
|0 : 2
| Лорка Депортива
Альмерия
|0 : 2
| Атлетико Асторга
Мирандес
|1 : 1 3 : 4
| Навалькарнеро
Мерида
|2 : 1
| Наксари
Эйбар
|2 : 4
| Саудаль Депортиво
Спортинг Хихон
|0 : 1
| Нумансия
Аренас
|3 : 0
| Сант-Андреу
Теруэль
|2 : 1 ДВ
| Асуага
Леганес
|1 : 4
| Португалете
Вальядолид
|1 : 0
| Оуренсе
Понтеведра
|1 : 1 0 : 3
| Сьюдад де Лусена
Вильярреал
|0 : 6
| Хаэн
Эльденсе
|1 : 3
| Кинтанар дель Рей
Ибица
|1 : 1 4 : 3
| Ориуэла
Леванте
|3 : 4
| Валье де Эгес
ФК Андорра
|1 : 5
| Атлетико Балеарес
Химнастик
|2 : 0
| Реал Авила
Реал Авилес
|1 : 0 ДВ
| УД Логроньес
Понферрадина
|1 : 3
| Мурсия
Антекера
|1 : 1 2 : 1
| Антониано
Кастельон
|1 : 0
| Эстепона
Малага
|1 : 3
| Португалете
Алавес
|0 : 3
| Эбро
Осасуна
|3 : 5
| Нумансия
Мальорка
|2 : 3
| Расинг Ф
Уэска
|0 : 2
| Гвадалахара
Сеута
|1 : 0
| Навалькарнеро
Хетафе
|2 : 3 ДВ
| Культураль Леонеса
ФК Андорра
|4 : 2
| Эльденсе
Альмерия
|2 : 1
| Мирандес
Спортинг Хихон
|0 : 2
| Талавера-де-ла-Рейна
Малага
|2 : 1
| Мурсия
Кадис
|3 : 2
| Антониано
Вильярреал
|1 : 1 3 : 5
| Оуренсе
Жирона
|2 : 1
| Кинтанар дель Рей
Эльче
|1 : 2 ДВ
| Понтеведра
Эйбар
|0 : 3
| Реал Авила
Райо Вальекано
|1 : 2 ДВ
| Сабадель
Депортиво
|0 : 2
| Леганес
Альбасете
|1 : 2
| Атлетико Балеарес
Эспаньол
|1 : 0
| Понферрадина
Расинг
|1 : 2 ДВ
| Картахена
Валенсия
|1 : 2 ДВ
| Сант-Андреу
Сельта
|1 : 1 6 : 7
| Эстремадура
Севилья
|1 : 2
| Сарагоса
Бургос
|0 : 1 ДВ
| Тенерифе
Гранада
|0 : 1
| Эйбар
Эльче
|0 : 1
| Депортиво
Мальорка
|1 : 0
| Эльденсе
Реал Сосьедад
|1 : 2
| Спортинг Хихон
Валенсия
|0 : 2
| Гвадалахара
Барселона
|0 : 2
| Культураль Леонеса
Леванте
|1 : 0
| Уэска
Осасуна
|2 : 4 ДВ
| Расинг
Вильярреал
|2 : 1
| Атлетико Балеарес
Атлетико М
|2 : 3
| Альбасете
Сельта
|2 : 2 3 : 0
| Талавера-де-ла-Рейна
Реал Мадрид
|2 : 3
| Алавес
Севилья
|1 : 0
| Оуренсе
Атлетик Б
|0 : 1 ДВ
| Бургос
Хетафе
|3 : 1
| Мурсия
Бетис
|0 : 2
| Гранада
Райо Вальекано
|1 : 3
| Депортиво
Атлетико М
|0 : 1
| Реал Сосьедад
Осасуна
|2 : 2 4 : 3
| Культураль Леонеса
Атлетик Б
|3 : 4 ДВ
| Бетис
Эльче
|2 : 1
| Альбасете
Реал Мадрид
|3 : 2
| Алавес
Райо Вальекано
|2 : 0
| Бургос
Валенсия
|0 : 2
| Расинг
Барселона
|0 : 2
| Альбасете
Барселона
|03.02
| Алавес
Реал Сосьедад
|04.02
| Валенсия
Атлетик Б
|04.02
| Бетис
Атлетико М
|05.02