Интер - Торино 04 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Торино, которое состоится 04 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Кристиан Киву
|Марко Барони
|25.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|5 : 0
|11.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|3 : 2
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 3
|03.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 1
|10.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|1 : 0
|13.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|22.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 0
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 2
|23.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|6 : 2
|20.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 3
|17.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 1
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|6 : 0
|18.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 2
|13.01.2026
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 3
|10.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 0
| Виртус Энтелла
Тернана
|4 : 0
| Падова
Виченца
|0 : 2
| Пескара
Римини
|1 : 0
| Авеллино
Аудаче Чериньола
|0 : 1
| Эмполи
Реджана
|1 : 1 3 : 0
| Сассуоло
Катандзаро
|1 : 0
| Лечче
Юве Стабия
|2 : 0
| Дженоа
Виченца
|3 : 0
| Венеция
Мантова
|4 : 0
| Комо
Зюйдтироль
|3 : 1
| Кальяри
Виртус Энтелла
|1 : 1 5 : 4
| Кремонезе
Палермо
|0 : 0 4 : 5
| Монца
Фрозиноне
|0 : 1
| Парма
Пескара
|2 : 0
| Чезена
Пиза
|0 : 0 1 : 2
| Милан
Бари
|2 : 0
| Аудаче Чериньола
Верона
|1 : 1 2 : 4
| Специя
Сампдория
|1 : 1 4 : 2
| Удинезе
Каррарезе
|2 : 0
| Торино
Модена
|1 : 0
| Кальяри
Фрозиноне
|4 : 1
| Удинезе
Палермо
|2 : 1
| Милан
Лечче
|3 : 0
| Парма
Специя
|2 : 2 4 : 3
| Верона
Венеция
|0 : 0 4 : 5
| Комо
Сассуоло
|3 : 0
| Дженоа
Эмполи
|3 : 1
| Торино
Пиза
|1 : 0
| Ювентус
Удинезе
|2 : 0
| Аталанта
Дженоа
|4 : 0
| Наполи
Кальяри
|1 : 1 9 : 8
| Интер М
Венеция
|5 : 1
| Болонья
Парма
|2 : 1
| Лацио
Милан
|1 : 0
| Рома
Торино
|2 : 3
| Фиорентина
Комо
|1 : 3
| Интер М
Торино
|04.02
| Аталанта
Ювентус
|05.02
| Наполи
Комо
|10.02
| Болонья
Лацио
|11.02
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|04.03
|04.03
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|04.03
|04.03
| Winner SF 1
Winner SF 2
|13.05