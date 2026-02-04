Определена позиция «Манчестер Юнайтед» по возможному возвращению Роналду

Дата публикации: 04-02-2026 02:06

У "Манчестер Юнайтед" нет планов по возвращению Криштиану Роналду в ближайшее трансферное окно летом, несмотря на то что в СМИ появлялись слухи о том, что бывший нападающий клуба готов рассмотреть значительное понижение зарплаты ради возвращения в команду. Согласно сведениям, опубликованным порталом TEAMtalk, несмотря на большие достижения Роналду и его связь с фанатами, руководство клуба пока не рассматривает возможность вновь подписать знаменитого португальского форварда.

Как отмечается в сообщении источника, даже несмотря на скандальное интервью Роналду незадолго до его ухода из Манчестера осенью 2022 года, отношения между футболистом и руководством "красных дьяволов" остались на приемлемом уровне. Однако в данный момент руководство клуба сосредоточено на других кандидатах для усиления атакующей линии и не планирует возвращение ветерана, которому уже 40 лет. Также ранее СМИ писали о том, что Роналду выражал недовольство направлением развития "Аль-Насра", за который выступает с 2022 года, что подогрело слухи о его возможном уходе из саудовского клуба.

Криштиану Роналду защищал цвета "Манчестер Юнайтед" в двух периодах своей карьеры: с 2003 по 2009 год и затем вернулся в английскую команду в сезоне 2021-2022. За оба этих отрезка он провёл 346 матчей во всех турнирах, отличившись 145 забитыми мячами и 73 результативными передачами. Его вклад в успехи клуба невозможно переоценить. Но на данный момент руководство "Манчестер Юнайтед" считает оптимальным сосредоточить усилия на омоложении состава, а не на возвращении звёздных ветеранов прошлого. Судя по всему, болельщикам придётся привыкать к тому, что эра Криштиану Роналду в Манчестере уже позади.