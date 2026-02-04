16:42 ()
НЕК Неймеген - Волендам 04 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 04-02-2026 19:45
04 Февраля 2026 года в 20:45 (+03:00). Кубок Нидерландов, 1/4 финала
НЕК Неймеген
Волендам

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Волендам, которое состоится 04 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Волендам
Волендам
История личных встреч
07.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Волендам2 : 3НЕК Неймеген
01.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Волендам2 : 5НЕК Неймеген
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур НЕК Неймеген3 : 3Волендам
25.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур НЕК Неймеген3 : 0Волендам
14.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Волендам1 : 4НЕК Неймеген
15.03.2021 Нидерланды - Первый дивизион 30-й тур НЕК Неймеген1 : 0Волендам
15.09.2020 Нидерланды - Первый дивизион 2-й тур Волендам1 : 3НЕК Неймеген
29.11.2019 Нидерланды - Первый дивизион 17-й тур Волендам3 : 1НЕК Неймеген
19.04.2019 Нидерланды - Первый дивизион 35-й тур Волендам2 : 3НЕК Неймеген
30.11.2018 Нидерланды - Первый дивизион 16-й тур НЕК Неймеген5 : 1Волендам
31.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 1 : 3НЕК Неймеген
24.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур НЕК Неймеген2 : 1
20.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала 1 : 2НЕК Неймеген
17.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 3 : 4НЕК Неймеген
20.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур НЕК Неймеген2 : 2
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Волендам1 : 1
24.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 2 : 0Волендам
18.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Волендам2 : 1
15.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала 1 : 2Волендам
10.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 1 : 0Волендам
Турнирная таблица
1-й раунд
Ден Босх
АДО Ден Хааг
3 : 3 5 : 4
Гемерт
Фортуна
0 : 1
ГВВВ
Де Графсхап
4 : 2
Харденберг
Осс
0 : 2
Хогевен
Эммен
1 : 0
Хелмонд Спорт
ПЕК Зволле
1 : 4
Спарта Нейкерк
Алмере Сити
0 : 2
Катвейк
Витесс
1 : 1 4 : 3
Капелле
Рода
1 : 5
ВВВ-Венло
Херенвен
0 : 3
Квик Бойс
Волендам
1 : 2
ХСК '21
Конинклейке
3 : 0
Генемёйден
Халстерен
1 : 0
ХСВ Хук
Эйндховен
3 : 2 ДВ
НАК Бреда
Хераклес
1 : 4
Лиссе
Телстар
0 : 5
Валвейк
Камбюр
3 : 2
Эксельсиор Масслёйс
Эксельсиор
1 : 0 ДВ
Рейнсбургсе Бойз
НЕК Неймеген
2 : 3
Эмдейк
АФК
1 : 2
Спарта
Гронинген
5 : 2
Спакенбург
ДОВО
5 : 1
Виллем II
Дордрехт
7 : 0
Де Трефферс
МВВ Маастрихт
3 : 1
Спортлуст'46
Барендрехт
0 : 0 4 : 3
Рохда Ралте
Твенте
1 : 4
1/16 финала
ПЕК Зволле
АЗ Алкмар
1 : 3
Хераклес
Хогевен
4 : 1
АФК
НЕК Неймеген
1 : 3
ХСВ Хук
Телстар
1 : 4
Ден Босх
Катвейк
2 : 1
ПСВ Эйндховен
ГВВВ
3 : 0
Эксельсиор Масслёйс
Аякс
2 : 7
Осс
Утрехт
0 : 2
Рода
Гоу Эхед Иглс
1 : 1 1 : 3
Фортуна
Алмере Сити
2 : 3
Фейеноорд
Херенвен
2 : 3
Спакенбург
Твенте
3 : 6
Спортлуст'46
Де Трефферс
0 : 1
ХСК '21
Валвейк
0 : 9
Волендам
Генемёйден
2 : 0 ДВ
Виллем II
Спарта
1 : 5
1/8 финала
Утрехт
Твенте
1 : 2
Ден Босх
ПСВ Эйндховен
1 : 4
Алмере Сити
Телстар
1 : 3
Гоу Эхед Иглс
Хераклес
2 : 2 2 : 1
АЗ Алкмар
Аякс
6 : 0
Херенвен
Валвейк
3 : 1
Спарта
Волендам
1 : 2
Де Трефферс
НЕК Неймеген
1 : 2
1/4 финала
АЗ Алкмар
Твенте
03.02
НЕК Неймеген
Волендам
04.02
ПСВ Эйндховен
Херенвен
04.02
Телстар
Гоу Эхед Иглс
05.02

