Болельщикам «Интера» запретили присутствовать на трех ближайших выездных матчах Серии А

Дата публикации: 04-02-2026 02:02

Фанаты "Интера" не смогут посетить три ближайших выездных матча своей команды в Серии А после инцидента, произошедшего в поединке против "Кремонезе". Во время игры, состоявшейся в воскресенье 1 февраля, кто-то из сектора гостей бросил петарду во вратаря "Кремонезе" Эмиля Аудеро. В результате данного происшествия 29-летний голкипер получил травму ноги и временно потерял слух на правое ухо.

В связи с этим серьёзным нарушением общественного порядка министр внутренних дел Италии принял решение ввести жёсткие ограничения для фанатов "Интера". До 23 марта 2026 года им запрещено посещать гостевые встречи своего клуба. Кроме того, вводится запрет на продажу билетов на такие матчи жителям Ломбардии. Эти меры предназначены для поддержания общественной безопасности, соблюдения порядка и предотвращения повторения опасных инцидентов, способных поставить под угрозу проведение спортивных матчей, - об этом заявило Министерство внутренних дел Италии через La Gazzetta dello Sport.

Запрет не коснётся дерби между "Миланом" и "Интером", которое состоится 8 марта. Таким образом, болельщики "нерадзурри" не смогут поехать на гостевые матчи против "Сассуоло", "Лечче" и "Фиорентины".