Алавес - Реал Сосьедад 04 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 04-02-2026 22:00
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
04 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 1/4 финала
Алавес
Реал Сосьедад

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Реал Сосьедад, которое состоится 04 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1 Испания вр Антонио Сивера
17 Испания зщ Хонни Отто
14 Аргентина зщ Науэль Тенаглия
5 Испания зщ Хон Пачеко
3 Марокко зщ Юссеф Энрикес
20 Бразилия пз Калебе Гонсалвеш
19 Испания пз Пабло Ибаньес
6 Испания пз Андер Гевара
21 Алжир нп Абдеррахман Реббах
11 Испания нп Антонио Мартинес
15 Аргентина нп Лукас Бое
1 Испания вр Алекс Ремиро
2 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
5 Испания зщ Игор Субельдия
16 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
17 Испания зщ Серхио Гомес
18 Испания пз Карлос Солер
4 Испания пз Йон Горротксатеги
23 Испания пз Брайс Мендес
11 Португалия нп Гонсалу Гедеш
7 Испания нп Андер Барренечеа
10 Испания нп Микель Оярсабаль
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Коудет
США Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
06.12.2025 Испания — Примера 15-й тур Алавес1 : 0Реал Сосьедад
23.04.2025 Испания — Примера 33-й тур Алавес1 : 0Реал Сосьедад
28.08.2024 Испания — Примера 3-й тур Реал Сосьедад1 : 2Алавес
31.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Алавес0 : 1Реал Сосьедад
02.01.2024 Испания - Примера 19-й тур Реал Сосьедад1 : 1Алавес
13.03.2022 Испания - Примера 28-й тур Реал Сосьедад1 : 0Алавес
02.01.2022 Испания - Примера 19-й тур Алавес1 : 1Реал Сосьедад
21.02.2021 Испания - Примера 24-й тур Реал Сосьедад4 : 0Алавес
06.12.2020 Испания - Примера 12-й тур Алавес0 : 0Реал Сосьедад
18.06.2020 Испания - Примера 29-й тур Алавес2 : 0Реал Сосьедад
30.01.2026 Испания — Примера 22-й тур 1 : 2Алавес
25.01.2026 Испания — Примера 21-й тур Алавес2 : 1
18.01.2026 Испания — Примера 20-й тур 1 : 0Алавес
14.01.2026 Кубок Испании 1/8 финала Алавес2 : 0
10.01.2026 Испания — Примера 19-й тур 3 : 1Алавес
01.02.2026 Испания — Примера 22-й тур 1 : 1Реал Сосьедад
25.01.2026 Испания — Примера 21-й тур Реал Сосьедад3 : 1
18.01.2026 Испания — Примера 20-й тур Реал Сосьедад2 : 1
13.01.2026 Кубок Испании 1/8 финала Реал Сосьедад2 : 2 4 : 3
09.01.2026 Испания — Примера 19-й тур 1 : 2Реал Сосьедад
Турнирная таблица
1-й раунд
Оуренсе
Овьедо
4 : 2 ДВ
УКАМ Мурсия
Кадис
1 : 3
СД Логроньес
Расинг
0 : 4
Лангрео
Расинг Ф
0 : 0 3 : 4
Райо Махадаонда
Талавера-де-ла-Рейна
1 : 4
Сан-Фернандо
Альбасете
0 : 3
Гвадалахара
Касереньо
2 : 1
Утебо
Уэска
0 : 3
Эстремадура
Лас-Пальмас
3 : 1
Толедо
Севилья
1 : 4
Побленсе
Сабадель
1 : 2 ДВ
Эбро
Тарасона
1 : 1 4 : 3
Мутильвера
Сарагоса
1 : 3
Ла-Унион
Сеута
0 : 2
Лорка Депортива
Альмерия
0 : 2
Атлетико Асторга
Мирандес
1 : 1 3 : 4
Навалькарнеро
Мерида
2 : 1
Наксари
Эйбар
2 : 4
Саудаль Депортиво
Спортинг Хихон
0 : 1
Нумансия
Аренас
3 : 0
Сант-Андреу
Теруэль
2 : 1 ДВ
Асуага
Леганес
1 : 4
Португалете
Вальядолид
1 : 0
Оуренсе
Понтеведра
1 : 1 0 : 3
Сьюдад де Лусена
Вильярреал
0 : 6
Хаэн
Эльденсе
1 : 3
Кинтанар дель Рей
Ибица
1 : 1 4 : 3
Ориуэла
Леванте
3 : 4
Валье де Эгес
ФК Андорра
1 : 5
Атлетико Балеарес
Химнастик
2 : 0
Реал Авила
Реал Авилес
1 : 0 ДВ
УД Логроньес
Понферрадина
1 : 3
Мурсия
Антекера
1 : 1 2 : 1
Антониано
Кастельон
1 : 0
Эстепона
Малага
1 : 3
1/32 финала
Португалете
Алавес
0 : 3
Эбро
Осасуна
3 : 5
Нумансия
Мальорка
2 : 3
Расинг Ф
Уэска
0 : 2
Гвадалахара
Сеута
1 : 0
Навалькарнеро
Хетафе
2 : 3 ДВ
Культураль Леонеса
ФК Андорра
4 : 2
Эльденсе
Альмерия
2 : 1
Мирандес
Спортинг Хихон
0 : 2
Талавера-де-ла-Рейна
Малага
2 : 1
Мурсия
Кадис
3 : 2
Антониано
Вильярреал
1 : 1 3 : 5
Оуренсе
Жирона
2 : 1
Кинтанар дель Рей
Эльче
1 : 2 ДВ
Понтеведра
Эйбар
0 : 3
Реал Авила
Райо Вальекано
1 : 2 ДВ
Сабадель
Депортиво
0 : 2
Леганес
Альбасете
1 : 2
Атлетико Балеарес
Эспаньол
1 : 0
Понферрадина
Расинг
1 : 2 ДВ
Картахена
Валенсия
1 : 2 ДВ
Сант-Андреу
Сельта
1 : 1 6 : 7
Эстремадура
Севилья
1 : 2
Сарагоса
Бургос
0 : 1 ДВ
Тенерифе
Гранада
0 : 1
1/16 финала
Эйбар
Эльче
0 : 1
Депортиво
Мальорка
1 : 0
Эльденсе
Реал Сосьедад
1 : 2
Спортинг Хихон
Валенсия
0 : 2
Гвадалахара
Барселона
0 : 2
Культураль Леонеса
Леванте
1 : 0
Уэска
Осасуна
2 : 4 ДВ
Расинг
Вильярреал
2 : 1
Атлетико Балеарес
Атлетико М
2 : 3
Альбасете
Сельта
2 : 2 3 : 0
Талавера-де-ла-Рейна
Реал Мадрид
2 : 3
Алавес
Севилья
1 : 0
Оуренсе
Атлетик Б
0 : 1 ДВ
Бургос
Хетафе
3 : 1
Мурсия
Бетис
0 : 2
Гранада
Райо Вальекано
1 : 3
1/8 финала
Депортиво
Атлетико М
0 : 1
Реал Сосьедад
Осасуна
2 : 2 4 : 3
Культураль Леонеса
Атлетик Б
3 : 4 ДВ
Бетис
Эльче
2 : 1
Альбасете
Реал Мадрид
3 : 2
Алавес
Райо Вальекано
2 : 0
Бургос
Валенсия
0 : 2
Расинг
Барселона
0 : 2
1/4 финала
Альбасете
Барселона
03.02
Алавес
Реал Сосьедад
04.02
Валенсия
Атлетик Б
04.02
Бетис
Атлетико М
05.02

