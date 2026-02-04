Ман Сити рассматривает назначение бывшего игрока на пост главного тренера взамен Гвардиолы

Дата публикации: 04-02-2026 21:27

Главный тренер английского клуба "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола выражает недовольство результатами команды за последние два сезона, что заставляет его задумываться о возможном уходе с занимаемой должности.

Руководство "горожан" надеется, что испанский наставник выполнит все условия действующего контракта, срок которого установлен до июня 2027 года. Тем не менее, в клубе уже начали активный поиск потенциального преемника, который смог бы занять место Гвардиолы.

Согласно информации от Football Insider, "Манчестер Сити" проявляет интерес к своему бывшему игроку Венсану Компани, который сейчас возглавляет немецкий клуб "Бавария".

Венсан Компани выступал за "Манчестер Сити" в роли защитника с 2008 по 2019 годы. За это время он провёл 265 матчей и забил 18 голов, что свидетельствует о его значительном вкладе в успехи команды.

Известный скаут Мик Браун прокомментировал сложившуюся ситуацию, указав на основные проблемы, с которыми столкнулись "горожане", и объяснил причины нестабильных результатов:

"Гвардиола чувствует неудовлетворённость своим положением в "Манчестер Сити". Это было заметно и в прошлом сезоне, когда команда ощутимо сбавила темпы, и тренер явно был расстроен, не в силах найти выход из сложившейся ситуации.

В настоящий момент наблюдается похожая картина: команда теряет преимущество в два мяча и не может добиться стабильности в игре. В "Сити" больше не ощущают себя непобедимыми — они отстают в турнирной таблице и рискуют остаться без трофеев уже второй сезон подряд."

Если переговоры с Венсаном Компани не увенчаются успехом, руководство клуба планирует рассмотреть других кандидатов на пост главного тренера. Среди потенциальных претендентов — бывший наставник мадридского "Реала" Хаби Алонсо, а также Энцо Марески, который ранее работал в тренерском штабе "Челси".

Таким образом, "Манчестер Сити" находится в поисках свежих решений для возврата к победным позициям и готовит серьёзные изменения в своем тренерском корпусе, чтобы не снизить уровень конкурентоспособности на внутренней и международной арене.