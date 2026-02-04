Ман Сити рассматривает назначение бывшего игрока на пост главного тренера взамен Гвардиолы
Главный тренер английского клуба "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола выражает недовольство результатами команды за последние два сезона, что заставляет его задумываться о возможном уходе с занимаемой должности.
Руководство "горожан" надеется, что испанский наставник выполнит все условия действующего контракта, срок которого установлен до июня 2027 года. Тем не менее, в клубе уже начали активный поиск потенциального преемника, который смог бы занять место Гвардиолы.
Согласно информации от Football Insider, "Манчестер Сити" проявляет интерес к своему бывшему игроку Венсану Компани, который сейчас возглавляет немецкий клуб "Бавария".
Венсан Компани выступал за "Манчестер Сити" в роли защитника с 2008 по 2019 годы. За это время он провёл 265 матчей и забил 18 голов, что свидетельствует о его значительном вкладе в успехи команды.
Известный скаут Мик Браун прокомментировал сложившуюся ситуацию, указав на основные проблемы, с которыми столкнулись "горожане", и объяснил причины нестабильных результатов:
"Гвардиола чувствует неудовлетворённость своим положением в "Манчестер Сити". Это было заметно и в прошлом сезоне, когда команда ощутимо сбавила темпы, и тренер явно был расстроен, не в силах найти выход из сложившейся ситуации.
В настоящий момент наблюдается похожая картина: команда теряет преимущество в два мяча и не может добиться стабильности в игре. В "Сити" больше не ощущают себя непобедимыми — они отстают в турнирной таблице и рискуют остаться без трофеев уже второй сезон подряд."
Если переговоры с Венсаном Компани не увенчаются успехом, руководство клуба планирует рассмотреть других кандидатов на пост главного тренера. Среди потенциальных претендентов — бывший наставник мадридского "Реала" Хаби Алонсо, а также Энцо Марески, который ранее работал в тренерском штабе "Челси".
Таким образом, "Манчестер Сити" находится в поисках свежих решений для возврата к победным позициям и готовит серьёзные изменения в своем тренерском корпусе, чтобы не снизить уровень конкурентоспособности на внутренней и международной арене.