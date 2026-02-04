Роналду вновь приступил к тренировкам с «Аль-Насром»

Дата публикации: 04-02-2026 21:58

Португальский нападающий Криштиану Роналду вновь приступил к тренировкам в составе клуба «Аль-Наср». Форвард вышел на поле и принял участие в очередном занятии команды.

Ранее футболист не был включен в заявку на матч очередного тура чемпионата Саудовской Аравии. В СМИ распространились слухи, что Роналду испытывает недовольство по отношению к руководству клуба.

По мнению португальского спортсмена, фонд, который курирует сразу четыре клуба, включая «Аль-Наср», предоставляет конкурентам заметно больше средств для приобретения новых игроков на трансферном рынке.

Стоит отметить, что без участия Роналду команда «Аль-Наср» смогла добиться победы над «Аль-Риядом» со счетом 1:0.

Кроме этого, появлялись сообщения, что Роналду рассматривает возможность покинуть «Аль-Наср» из-за сложившегося конфликта с руководством и переехать для продолжения карьеры либо в MLS, либо в один из европейских клубов.

Текущая ситуация вокруг игрока привлекает большое внимание со стороны болельщиков и экспертов, ведь возвращение Роналду в строй имеет важное значение для усиления команды и достижения высоких спортивных результатов в сезоне.