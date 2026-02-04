"Барселона" проявляет интерес к 20-летнему форварду "Аякса"

Дата публикации: 04-02-2026 21:49

Футбольный клуб "Барселона" проявляет серьёзный интерес к 20-летнему бельгийскому нападающему "Аякса" Мике Годтсу, согласно информации издания Mundo Deportivo.

В текущем сезоне молодой левый вингер демонстрирует впечатляющие результаты в составе амстердамского клуба. Он уже забил 10 голов и сделал 9 результативных передач, что говорит о его высокой атакующей эффективности. Годтс выделяется не только своей скоростью, но и отличным дриблингом, а также уверенной игрой в одиночных ситуациях, что делает его перспективной кандидатурой для усиления атакующей линии "Барселоны".

По данным бельгийских СМИ, "Барселона" внимательно следит за развитием карьеры футболиста, однако на пути к его подписанию стоит серьёзная конкуренция со стороны других европейских клубов. В частности, интерес к Годтсу также проявляют английский "Арсенал", итальянские клубы "Наполи" и "Рома". "Аякс" в данный момент оценивает стоимость Мике примерно в 15 миллионов евро, что делает его привлекательной покупкой для сильных клубов.

Таким образом, переговоры и трансферные слухи вокруг Мике Годтса продолжаются, и "Барселона" может стать одним из главных претендентов на подписание талантливого футболиста в ближайшее трансферное окно. Её руководство стремится усилить атакующую линию, и молодой бельгиец отлично вписывается в такую стратегию с перспективами дальнейшего развития и роста.