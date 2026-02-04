Манчестер Сити – Ньюкасл. Прогноз на полуфинал Кубка лиги 4 февраля

Дата публикации: 04-02-2026 21:29

В среду, 4 февраля, состоится важнейший полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени. Напомним, что первая встреча завершилась уверенной победой «Горожан» со счетом 0:2, что создает им определённое преимущество перед ответной игрой.

Манчестер Сити

Сезон для «Манчестер Сити» складывается достаточно удачно, однако в последних матчах команда несколько сбавила обороты. По итогам 24 туров Премьер-лиги «Сити» набрали 47 очков, что позволяет удерживать 2-е место в турнирной таблице. Несмотря на это, отставание от лидера составляет всего 6 очков, что сохраняет интригу в борьбе за чемпионство.

В Кубке Англии коллектив уверенно пробился в 1/16 финала, где сыграет с «Солфордом». В Лиге чемпионов англичане также показывают впечатляющие результаты — после 8 матчей у «Ман Сити» 16 очков, что позволило занять 8-ю позицию в таблице общего зачёта и пройти в 1/8 финала.

Что касается текущего Кубка английской лиги, «Манчестер Сити» уверенно вышел в полуфинал, одолев по пути «Хаддерсфилд», «Свонси» и «Брентфорд». Команда демонстрирует высокий уровень игры и готова бороться за выход в финал.

Ньюкасл

В отличие от «Сити», «Ньюкасл» проходит сезон с заметными колебаниями. После 24 сыгранных туров на счету «сорок» 33 очка, что ставит клуб на 11-е место в чемпионате. Однако разрыв с командами из топ-7 совсем небольшой — всего 3 балла, что говорит о возможности улучшить позицию в ближайших турах.

В Кубке Англии «Ньюкасл» также вышел в 1/16 финала, где встретится с «Астон Виллой». В Лиге чемпионов у команды дела идут менее успешно — по итогам 8 встреч «сороки» набрали 14 очков, заняв 12-е место в общем зачёте, им предстоит сыграть 1/16 финала с азербайджанским клубом «Карабах».

В Кубке английской лиги «Ньюкасл», действующий обладатель трофея, продемонстрировал стойкость и смог пройти таких соперников, как «Брэдфорд», «Тоттенхэм» и «Фулгэм», что позволило команде попасть в полуфинал.

История личных встреч

Из последних пяти встреч между двумя командами явное преимущество на стороне «Манчестер Сити». «Горожане» одержали 3 победы, ещё одна встреча завершилась вничью, и только одна игра осталась за «Ньюкаслом». Это говорит о том, что в предстоящем матче фаворитом выступает «Манчестер Сити».

Интересные факты

«Манчестер Сити» не знает поражений на домашнем стадионе уже на протяжении 9 матчей подряд, одержав 7 побед и 2 ничьи.

В последних 7 матчах «Ньюкасл» смог одержать всего одну победу, что свидетельствует о некоторой нестабильности в игре.

Команда «Манчестер Сити» стала лучшей по результативности в Премьер-лиге 2024 года, забив уже 49 голов, что является рекордом среди всех клубов.

Прогноз на матч

Несмотря на то что обе команды сейчас не в оптимальных кондициях, «Манчестер Сити» продолжает демонстрировать уверенную игру на домашнем поле. Учитывая результат первого матча и текущую форму, прогнозируем победу «горожан» с коэффициентом 1.77 по линии букмекерской конторы betking. Таким образом, вероятность, что «Манчестер Сити» подтвердит свои позиции и выйдет в финал Кубка английской лиги, высокая.

Безусловно, «Ньюкасл» постарается использовать любую возможность, чтобы навязать борьбу сопернику, поэтому матч обещает быть напряжённым и интересным для болельщиков обеих команд. Любители английского футбола непременно должны обратить внимание на это противостояние — в нём увидим не только борьбу за выход в финал, но и демонстрацию высокого уровня тактической и технической подготовки.