Дата публикации: 04-02-2026 21:31

Польский журналист Матеуш Борек высказался резко в адрес вингера лондонского «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика после недавнего серьезного инцидента.

25-летний футболист в настоящее время отстранен от участия в соревнованиях из-за подозрений в употреблении допинга. Также он получил временную блокировку на игровой платформе FACEIT за провокационные высказывания.

Согласно информации, Мудрик позволил себе оскорбления в адрес польского игрока, подчеркнув при этом трагические события Волынской трагедии, что вызвало широкий резонанс.

Матеуш Борек не сдержался и заявил: «Нет слов. Дебил. У него была возможность промолчать, но он её упустил. Когда он приезжал во Вроцлав на финал Лиги конференций между «Челси» и «Бетисом» и наслаждался атмосферой города, польские фанаты относились к нему с уважением и восторгом.

Они показывали свое расположение на каждом шагу. Думаю, лучше, чтобы он сейчас не приезжал сюда», — отметил Борек в своих социальных сетях.



