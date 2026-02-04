Месси может вернуться в команду, в которой ранее играл

Дата публикации: 04-02-2026 21:42

Аргентинский футбольный клуб "Ньюэллс Олд Бойз" выразил желание снова заполучить в свои ряды знаменитого воспитанника – нападающего Лионеля Месси, сообщает источник TN.

Согласно информации, руководство клуба намерено попытаться подписать контракт с 38-летним футболистом в первой половине следующего календарного года. Лионель Месси находился в системе "Ньюэллс Олд Бойз" с 1994 по 2000 год, после чего он отправился в знаменитую каталонскую "Барселону", где начал свою впечатляющую карьеру на международной арене.

В настоящий момент аргентинец выступает в американской команде "Интер Майами". Его договор с клубом рассчитан до конца декабря 2028 года, что свидетельствует о долгосрочных планах обеих сторон. По информации сайта Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего оценивается приблизительно в 15 миллионов евро, что отражает его высокий профессиональный уровень и значительный опыт.