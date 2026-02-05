Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 05 Февраля прямая трансляция
- 30'Габриэл
- 38'1:0Gustavinho
- 76'Игнасио Соса
- 88'Хосе Уртадо
- 76'Игор Гомес
- 90+1'Ренан Лоди
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро, которое состоится 05 Февраля 2026 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Клейтон
|34
|зщ
|Хосе Уртадо
|4
|зщ
|Алиш
71'
|16
|зщ
|Gustavo Marques Alves dos Santos
|29
|зщ
|Жунинью Капишаба
|6
|пз
|Габриэл
67'
|35
|пз
|Матеус Фернандес
66'
|22
|пз
|Gustavinho
82'
|21
|пз
|Лукас Барбоза
|8
|нп
|Эдуардо Саша
66'
|30
|нп
|Henry Mosquera
|15
|пз
|Игнасио Соса
66'
|9
|нп
|Исидро Питта
66'
|5
|пз
|Fabio Silva de Freitas
67'
|14
|зщ
|Педро Энрике
71'
|7
|пз
|Ramires
82'
|22
|вр
|Эверсон
|4
|зщ
|Руан
|6
|зщ
|Хуниор Алонсо
|16
|зщ
|Ренан Лоди
|23
|пз
|Анхело Пресиадо
71'
|21
|пз
|Алан Франко
|8
|пз
|Maycon Barberan
88'
|30
|пз
|Виктор Уго
|11
|пз
|Бернард
46'
|92
|нп
|Дуду
46'
|7
|нп
|Халк
63'
|28
|пз
|Томас Куэльо
46'
|17
|пз
|Игор Гомес
46'
|19
|пз
|Рейниер
63'
|10
|пз
|Густаво Скарпа
71'
|39
|Mamady Cisse
88'
|18
|вр
|Тьяго Волпи
|20
|пз
|Rodrigo Huendra
|17
|нп
|Vinicius Mendonca
|32
|нп
|Jose Herrera
|27
|Davi Gomes
|57
|Marcelo Braz
|51
|Caue Santos
|1
|вр
|Габриэл Делфин
|2
|зщ
|Натанаэл
|3
|зщ
|Иван Роман
|14
|зщ
|Витор Уго
|27
|пз
|Алан Минда
|46
|Pedro Cobra
|36
|Kaua Pascini
|Вагнер Мансини
|Хорхе Сампаоли
|17.11.2025
|Бразилия — Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|04.08.2025
|Бразилия — Серия А
|18-й тур
|2 : 1
|22.09.2024
|Бразилия - Серия А
|27-й тур
|3 : 0
|12.06.2024
|Бразилия - Серия А
|8-й тур
|1 : 2
|26.10.2023
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|1 : 2
|11.06.2023
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|07.09.2022
|Бразилия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|12.05.2022
|Бразилия - Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|05.12.2021
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|4 : 3
|30.08.2021
|Бразилия - Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|29.01.2026
|Бразилия — Серия А
|1-й тур
|0 : 1
|07.12.2025
|Бразилия — Серия А
|38-й тур
|3 : 1
|04.12.2025
|Бразилия — Серия А
|34-й тур
|4 : 0
|27.11.2025
|Бразилия — Серия А
|36-й тур
|0 : 1
|23.11.2025
|Бразилия — Серия А
|35-й тур
|3 : 0
|29.01.2026
|Бразилия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|07.12.2025
|Бразилия — Серия А
|38-й тур
|5 : 0
|04.12.2025
|Бразилия — Серия А
|34-й тур
|0 : 3
|01.12.2025
|Бразилия — Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|26.11.2025
|Бразилия — Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ред Булл Брагантино
|2
|6
|2
|Ботафого
|1
|3
|3
|Шапекоэнсе
|1
|3
|4
|Витория
|1
|3
|5
|Баия
|1
|3
|6
|Флуминенсе
|1
|3
|7
|Сан-Паулу
|1
|3
|8
|Мирасол
|1
|3
|9
|Атлетико Паранаэнсе
|1
|3
|10
|Палмейрас
|1
|1
|11
|Фламенго
|2
|1
|12
|Атлетико Минейро
|2
|1
|13
|Интернасьонал
|2
|1
|14
|Гремио
|1
|0
|15
|Коринтианс
|1
|0
|16
|Васко да Гама
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Коритиба
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Сантос
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Ремо
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Крузейро
|1
|0