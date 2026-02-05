04:42 ()
Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 05 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-02-2026 00:00
05 Февраля 2026 года в 01:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 2-й тур
Ред Булл Брагантино
Окончен
1 : 0
Атлетико Минейро

  • 30'
    Габриэл
  • 38'
    1:0
    Gustavinho
  • 76'
    Игнасио Соса
  • 88'
    Хосе Уртадо
0'
45'
90'
  • 76'
    Игор Гомес
  • 90+1'
    Ренан Лоди
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро, которое состоится 05 Февраля 2026 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ред Булл Брагантино
Браганса
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
1Бразилиявр Клейтон
34ЭквадорзщХосе Уртадо
4Бразилиязщ Алиш
71'
16БразилиязщGustavo Marques Alves dos Santos
29БразилиязщЖунинью Капишаба
6Бразилияпз Габриэл
67'
35БразилияпзМатеус Фернандес
66'
22Бразилияпз Gustavinho
82'
21БразилияпзЛукас Барбоза
8БразилиянпЭдуардо Саша
66'
30КолумбиянпHenry Mosquera
15УругвайпзИгнасио Соса
66'
9ПарагвайнпИсидро Питта
66'
5БразилияпзFabio Silva de Freitas
67'
14БразилиязщПедро Энрике
71'
7Бразилияпз Ramires
82'
22Бразилиявр Эверсон
4Бразилиязщ Руан
6ПарагвайзщХуниор Алонсо
16БразилиязщРенан Лоди
23ЭквадорпзАнхело Пресиадо
71'
21ЭквадорпзАлан Франко
8БразилияпзMaycon Barberan
88'
30БразилияпзВиктор Уго
11Бразилияпз Бернард
46'
92Бразилиянп Дуду
46'
7Бразилиянп Халк
63'
28АргентинапзТомас Куэльо
46'
17БразилияпзИгор Гомес
46'
19Бразилияпз Рейниер
63'
10БразилияпзГуставо Скарпа
71'
39ГвинеяMamady Cisse
88'
Запасные
18БразилияврТьяго Волпи
20БразилияпзRodrigo Huendra
17БразилиянпVinicius Mendonca
32АргентинанпJose Herrera
27БразилияDavi Gomes
57БразилияMarcelo Braz
51БразилияCaue Santos
1БразилияврГабриэл Делфин
2Бразилиязщ Натанаэл
3ЧилизщИван Роман
14БразилиязщВитор Уго
27ЭквадорпзАлан Минда
46БразилияPedro Cobra
36Бразилия Kaua Pascini
Главные тренеры
БразилияВагнер Мансини
АргентинаХорхе Сампаоли
История личных встреч
17.11.2025 Бразилия — Серия А 37-й тур Ред Булл Брагантино2 : 0Атлетико Минейро
04.08.2025 Бразилия — Серия А 18-й тур Атлетико Минейро2 : 1Ред Булл Брагантино
22.09.2024 Бразилия - Серия А 27-й тур Атлетико Минейро3 : 0Ред Булл Брагантино
12.06.2024 Бразилия - Серия А 8-й тур Ред Булл Брагантино1 : 2Атлетико Минейро
26.10.2023 Бразилия - Серия А 29-й тур Ред Булл Брагантино1 : 2Атлетико Минейро
11.06.2023 Бразилия - Серия А 10-й тур Атлетико Минейро1 : 1Ред Булл Брагантино
07.09.2022 Бразилия - Серия А 26-й тур Атлетико Минейро1 : 1Ред Булл Брагантино
12.05.2022 Бразилия - Серия А 7-й тур Ред Булл Брагантино1 : 1Атлетико Минейро
05.12.2021 Бразилия - Серия А 37-й тур Атлетико Минейро4 : 3Ред Булл Брагантино
30.08.2021 Бразилия - Серия А 18-й тур Ред Булл Брагантино1 : 1Атлетико Минейро
29.01.2026 Бразилия — Серия А 1-й тур 0 : 1Ред Булл Брагантино
07.12.2025 Бразилия — Серия А 38-й тур 3 : 1Ред Булл Брагантино
04.12.2025 Бразилия — Серия А 34-й тур Ред Булл Брагантино4 : 0
27.11.2025 Бразилия — Серия А 36-й тур Ред Булл Брагантино0 : 1
23.11.2025 Бразилия — Серия А 35-й тур 3 : 0Ред Булл Брагантино
29.01.2026 Бразилия — Серия А 1-й тур Атлетико Минейро2 : 2
07.12.2025 Бразилия — Серия А 38-й тур Атлетико Минейро5 : 0
04.12.2025 Бразилия — Серия А 34-й тур Атлетико Минейро0 : 3
01.12.2025 Бразилия — Серия А 35-й тур 1 : 0Атлетико Минейро
26.11.2025 Бразилия — Серия А 36-й тур Атлетико Минейро1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Ред Булл Брагантино26
2 Ботафого13
3 Шапекоэнсе13
4 Витория13
5 Баия13
6 Флуминенсе13
7 Сан-Паулу13
8 Мирасол13
9 Атлетико Паранаэнсе13
10 Палмейрас11
11 Фламенго21
12 Атлетико Минейро21
13 Интернасьонал21
14 Гремио10
15 Коринтианс10
16 Васко да Гама10
17
Зона вылета
Коритиба10
18
Зона вылета
Сантос10
19
Зона вылета
Ремо10
20
Зона вылета
Крузейро10

Отзывы и комментарии к матчу

