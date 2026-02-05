Аль-Охдуд - Аль-Хиляль 05 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Охдуд - Аль-Хиляль, которое состоится 05 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Симоне Индзаги
|28.10.2025
|Кубок Короля
|1/8 финала
|0 : 1
|25.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|4-й тур
|3 : 1
|31.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|18-й тур
|4 : 0
|24.08.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|1-й тур
|0 : 3
|02.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|26-й тур
|3 : 0
|07.10.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|9-й тур
|0 : 3
|02.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|1 : 1
|30.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|1 : 0
|26.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|18-й тур
|2 : 1
|21.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|17-й тур
|2 : 2
|16.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|16-й тур
|4 : 1
|02.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|0 : 0
|29.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|2 : 2
|25.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|18-й тур
|1 : 1
|22.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|17-й тур
|4 : 1
|18.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|16-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|19
|47
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|19
|46
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Ахли
|19
|44
|4
|Аль-Кадисия
|19
|43
|5
|Аль-Таавун
|19
|38
|6
|Аль-Иттихад
|19
|34
|7
|Аль-Иттифак
|19
|32
|8
|Аль-Халидж
|19
|25
|9
|Неом
|19
|25
|10
|Аль-Фатех
|19
|23
|11
|Аль-Хазм
|19
|21
|12
|Аль-Фейха
|19
|20
|13
|Аль-Шабаб
|19
|19
|14
|Аль-Холуд
|19
|16
|15
|Дамак
|19
|12
| 16
Зона вылета
|Эр-Рияд
|19
|12
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|19
|10
| 18
Зона вылета
|Аль-Наджма
|19
|5