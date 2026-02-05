04:43 ()
Аль-Охдуд - Аль-Хиляль 05 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-02-2026 19:30
05 Февраля 2026 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 21-й тур
Аль-Охдуд
Аль-Хиляль

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Охдуд - Аль-Хиляль, которое состоится 05 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Аль-Охдуд
Наджран
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
28.10.2025 Кубок Короля 1/8 финала Аль-Охдуд0 : 1Аль-Хиляль
25.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 4-й тур Аль-Хиляль3 : 1Аль-Охдуд
31.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 18-й тур Аль-Хиляль4 : 0Аль-Охдуд
24.08.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур Аль-Охдуд0 : 3Аль-Хиляль
02.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 26-й тур Аль-Хиляль3 : 0Аль-Охдуд
07.10.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 9-й тур Аль-Охдуд0 : 3Аль-Хиляль
02.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур Аль-Охдуд1 : 1
30.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур 1 : 0Аль-Охдуд
26.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 18-й тур 2 : 1Аль-Охдуд
21.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 17-й тур Аль-Охдуд2 : 2
16.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 16-й тур 4 : 1Аль-Охдуд
02.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур Аль-Хиляль0 : 0
29.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур 2 : 2Аль-Хиляль
25.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 18-й тур 1 : 1Аль-Хиляль
22.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 17-й тур Аль-Хиляль4 : 1
18.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 16-й тур 1 : 2Аль-Хиляль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль1947
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср1946
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Ахли1944
4 Аль-Кадисия1943
5 Аль-Таавун1938
6 Аль-Иттихад1934
7 Аль-Иттифак1932
8 Аль-Халидж1925
9 Неом1925
10 Аль-Фатех1923
11 Аль-Хазм1921
12 Аль-Фейха1920
13 Аль-Шабаб1919
14 Аль-Холуд1916
15 Дамак1912
16
Зона вылета
Эр-Рияд1912
17
Зона вылета
Аль-Охдуд1910
18
Зона вылета
Аль-Наджма195

