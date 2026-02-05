Аталанта - Ювентус 05 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Ювентус, которое состоится 05 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Иван Юрич
|Раффаэле Палладино
|Лучано Спаллетти
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|0 : 4
|14.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|15.05.2024
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 1
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|0 : 2
|22.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|3 : 3
|13.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|4 : 0
|21.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 3
|16.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 4
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 0
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|3 : 0
|21.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
|17.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 0
| Виртус Энтелла
Тернана
|4 : 0
| Падова
Виченца
|0 : 2
| Пескара
Римини
|1 : 0
| Авеллино
Аудаче Чериньола
|0 : 1
| Эмполи
Реджана
|1 : 1 3 : 0
| Сассуоло
Катандзаро
|1 : 0
| Лечче
Юве Стабия
|2 : 0
| Дженоа
Виченца
|3 : 0
| Венеция
Мантова
|4 : 0
| Комо
Зюйдтироль
|3 : 1
| Кальяри
Виртус Энтелла
|1 : 1 5 : 4
| Кремонезе
Палермо
|0 : 0 4 : 5
| Монца
Фрозиноне
|0 : 1
| Парма
Пескара
|2 : 0
| Чезена
Пиза
|0 : 0 1 : 2
| Милан
Бари
|2 : 0
| Аудаче Чериньола
Верона
|1 : 1 2 : 4
| Специя
Сампдория
|1 : 1 4 : 2
| Удинезе
Каррарезе
|2 : 0
| Торино
Модена
|1 : 0
| Кальяри
Фрозиноне
|4 : 1
| Удинезе
Палермо
|2 : 1
| Милан
Лечче
|3 : 0
| Парма
Специя
|2 : 2 4 : 3
| Верона
Венеция
|0 : 0 4 : 5
| Комо
Сассуоло
|3 : 0
| Дженоа
Эмполи
|3 : 1
| Торино
Пиза
|1 : 0
| Ювентус
Удинезе
|2 : 0
| Аталанта
Дженоа
|4 : 0
| Наполи
Кальяри
|1 : 1 9 : 8
| Интер М
Венеция
|5 : 1
| Болонья
Парма
|2 : 1
| Лацио
Милан
|1 : 0
| Рома
Торино
|2 : 3
| Фиорентина
Комо
|1 : 3
| Интер М
Торино
|04.02
| Аталанта
Ювентус
|05.02
| Наполи
Комо
|10.02
| Болонья
Лацио
|11.02
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|04.03
|04.03
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|04.03
|04.03
| Winner SF 1
Winner SF 2
|13.05