Аталанта - Ювентус 05 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-02-2026 22:00
05 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/4 финала
Аталанта
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Ювентус, которое состоится 05 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Ювентус
Турин
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Раффаэле Палладино
Италия Раффаэле Палладино
Италия Лучано Спаллетти
История личных встреч
27.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур Ювентус1 : 1Аталанта
16.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Аталанта1 : 2Ювентус
09.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Ювентус0 : 4Аталанта
14.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Аталанта1 : 1Ювентус
15.05.2024 Кубок Италии Финал Аталанта0 : 1Ювентус
10.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Ювентус2 : 2Аталанта
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Аталанта0 : 0Ювентус
07.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур Аталанта0 : 2Ювентус
22.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 19-й тур Ювентус3 : 3Аталанта
13.02.2022 Италия - Серия А 25-й тур Аталанта1 : 1Ювентус
01.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур 0 : 0Аталанта
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 1 : 0Аталанта
25.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Аталанта4 : 0
21.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Аталанта2 : 3
16.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур 1 : 1Аталанта
01.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 4Ювентус
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 0 : 0Ювентус
25.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Ювентус3 : 0
21.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Ювентус2 : 0
17.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур 1 : 0Ювентус
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Италии: «Аталанта» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
1 : 1 3 : 0
Сассуоло
Катандзаро
1 : 0
Лечче
Юве Стабия
2 : 0
Дженоа
Виченца
3 : 0
Венеция
Мантова
4 : 0
Комо
Зюйдтироль
3 : 1
Кальяри
Виртус Энтелла
1 : 1 5 : 4
Кремонезе
Палермо
0 : 0 4 : 5
Монца
Фрозиноне
0 : 1
Парма
Пескара
2 : 0
Чезена
Пиза
0 : 0 1 : 2
Милан
Бари
2 : 0
Аудаче Чериньола
Верона
1 : 1 2 : 4
Специя
Сампдория
1 : 1 4 : 2
Удинезе
Каррарезе
2 : 0
Торино
Модена
1 : 0
1/16 финала
Кальяри
Фрозиноне
4 : 1
Удинезе
Палермо
2 : 1
Милан
Лечче
3 : 0
Парма
Специя
2 : 2 4 : 3
Верона
Венеция
0 : 0 4 : 5
Комо
Сассуоло
3 : 0
Дженоа
Эмполи
3 : 1
Торино
Пиза
1 : 0
1/8 финала
Ювентус
Удинезе
2 : 0
Аталанта
Дженоа
4 : 0
Наполи
Кальяри
1 : 1 9 : 8
Интер М
Венеция
5 : 1
Болонья
Парма
2 : 1
Лацио
Милан
1 : 0
Рома
Торино
2 : 3
Фиорентина
Комо
1 : 3
1/4 финала
Интер М
Торино
04.02
Аталанта
Ювентус
05.02
Наполи
Комо
10.02
Болонья
Лацио
11.02
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
04.0304.03
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
04.0304.03
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
13.05

