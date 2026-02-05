04:43 ()
Свернуть список

Спортинг - АВС 05 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-02-2026 22:45
05 Февраля 2026 года в 23:45 (+03:00). Кубок Португалии, 1/4 финала
Спортинг
АВС

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - АВС, которое состоится 05 Февраля 2026 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
АВС
Вила-даз-Авиш
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
13.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Спортинг6 : 0АВС
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур АВС2 : 2Спортинг
22.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Спортинг3 : 0АВС
01.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Спортинг2 : 1
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 2 : 3Спортинг
24.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 1 : 2Спортинг
20.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Спортинг2 : 1
16.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур Спортинг3 : 0
02.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур АВС0 : 4
23.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 3 : 3АВС
17.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур АВС0 : 1
03.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур АВС0 : 2
29.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур 2 : 0АВС
Турнирная таблица
2-й раунд
Ош Белененсеш
Маритиму
2 : 0
Синтренсе
Визела
2 : 1
Санжуаненсе
Фелгейраш
0 : 4
Паредиш
Шавиш
0 : 2
Лузитану де Эвора
Серпа
1 : 0
Амаранти
Сантарем
2 : 0
Монкарапашенсе
Анадия
1 : 1 1 : 4
Машику
Вила Реал
0 : 2
Атлетико Лиссабон
Ребордоза
1 : 0
Силвиш
Оливейра Оспиталь
3 : 2 ДВ
Мортагуа
Ош Мариалваш
0 : 0 5 : 3
3-й раунд
Шавиш
Бенфика
0 : 2
Сан-Жоау Вер
Фамаликан
0 : 3
Лейрия
Алверка
2 : 2 4 : 2
Алпендорада
Эштрела
3 : 1
Портимоненсе
Арока
1 : 2
Академику
Жил Висенте
2 : 1
Пасуш де Феррейра
Спортинг
2 : 3 ДВ
Фафи
Морейренсе
1 : 0
Атлетико Лиссабон
Фелгейраш
2 : 0
Амаранти
Лейшойнш
1 : 2 ДВ
Синтренсе
Риу Аве
3 : 2
Вила Реал
Тондела
1 : 5
Анадия
Мариньенсе
0 : 0 6 : 7
Ош Белененсеш
Эшторил
1 : 2
1/16 финала
Атлетико Лиссабон
Бенфика
0 : 2
АВС
Академику
0 : 0 7 : 6
Алпендорада
Каза Пия
0 : 3
Витория Гимарайнш
Мортагуа
4 : 0
Ковильян
Лузитану де Эвора
0 : 2
1 Дезембру
Лейрия
1 : 3
Эшторил
Фамаликан
1 : 2
Спортинг
Мариньенсе
3 : 0
Порту
Синтренсе
3 : 0
Лузитания Лороза
Торринсе
0 : 1
Фафи
Арока
2 : 1
Вила Меа
Лейшойнш
2 : 1 ДВ
Фаренсе
Силвиш
5 : 1
Санта-Клара
Комерсиу и Индустрия
3 : 0
Тондела
Калдаш
0 : 0 5 : 6
Брага
Насьонал
4 : 2
1/8 финала
Вила Меа
Лейрия
0 : 1
Каза Пия
Торринсе
1 : 2
Витория Гимарайнш
АВС
0 : 1
Фаренсе
Бенфика
0 : 2
Санта-Клара
Спортинг
2 : 3 ДВ
Порту
Фамаликан
4 : 1
Калдаш
Брага
0 : 3
Лузитану де Эвора
Фафи
0 : 1
1/4 финала
Торринсе
Лейрия
3 : 1
Фафи
Брага
2 : 1
Порту
Бенфика
1 : 0
Спортинг
АВС
05.02
1/2 финала
Команда12
Фафи
Торринсе
04.0222.04
Команда12
Порту
Winner QF 4
04.0322.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
24.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close