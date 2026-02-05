Спортинг - АВС 05 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - АВС, которое состоится 05 Февраля 2026 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Руй Боржеш
|Жоау Педру Соуза
|Жоау Энрикеш
|13.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|6 : 0
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 2
|22.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|3 : 0
|01.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 3
|24.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 2
|20.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|16.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|3 : 0
|02.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 4
|23.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 3
|17.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|03.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|0 : 2
|29.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 0
| Ош Белененсеш
Маритиму
|2 : 0
| Синтренсе
Визела
|2 : 1
| Санжуаненсе
Фелгейраш
|0 : 4
| Паредиш
Шавиш
|0 : 2
| Лузитану де Эвора
Серпа
|1 : 0
| Амаранти
Сантарем
|2 : 0
| Монкарапашенсе
Анадия
|1 : 1 1 : 4
| Машику
Вила Реал
|0 : 2
| Атлетико Лиссабон
Ребордоза
|1 : 0
| Силвиш
Оливейра Оспиталь
|3 : 2 ДВ
| Мортагуа
Ош Мариалваш
|0 : 0 5 : 3
| Шавиш
Бенфика
|0 : 2
| Сан-Жоау Вер
Фамаликан
|0 : 3
| Лейрия
Алверка
|2 : 2 4 : 2
| Алпендорада
Эштрела
|3 : 1
| Портимоненсе
Арока
|1 : 2
| Академику
Жил Висенте
|2 : 1
| Пасуш де Феррейра
Спортинг
|2 : 3 ДВ
| Фафи
Морейренсе
|1 : 0
| Атлетико Лиссабон
Фелгейраш
|2 : 0
| Амаранти
Лейшойнш
|1 : 2 ДВ
| Синтренсе
Риу Аве
|3 : 2
| Вила Реал
Тондела
|1 : 5
| Анадия
Мариньенсе
|0 : 0 6 : 7
| Ош Белененсеш
Эшторил
|1 : 2
| Атлетико Лиссабон
Бенфика
|0 : 2
| АВС
Академику
|0 : 0 7 : 6
| Алпендорада
Каза Пия
|0 : 3
| Витория Гимарайнш
Мортагуа
|4 : 0
| Ковильян
Лузитану де Эвора
|0 : 2
| 1 Дезембру
Лейрия
|1 : 3
| Эшторил
Фамаликан
|1 : 2
| Спортинг
Мариньенсе
|3 : 0
| Порту
Синтренсе
|3 : 0
| Лузитания Лороза
Торринсе
|0 : 1
| Фафи
Арока
|2 : 1
| Вила Меа
Лейшойнш
|2 : 1 ДВ
| Фаренсе
Силвиш
|5 : 1
| Санта-Клара
Комерсиу и Индустрия
|3 : 0
| Тондела
Калдаш
|0 : 0 5 : 6
| Брага
Насьонал
|4 : 2
| Вила Меа
Лейрия
|0 : 1
| Каза Пия
Торринсе
|1 : 2
| Витория Гимарайнш
АВС
|0 : 1
| Фаренсе
Бенфика
|0 : 2
| Санта-Клара
Спортинг
|2 : 3 ДВ
| Порту
Фамаликан
|4 : 1
| Калдаш
Брага
|0 : 3
| Лузитану де Эвора
Фафи
|0 : 1
| Торринсе
Лейрия
|3 : 1
| Фафи
Брага
|2 : 1
| Порту
Бенфика
|1 : 0
| Спортинг
АВС
|05.02
|Команда
|1
|2
| Фафи
Торринсе
|04.02
|22.04
|Команда
|1
|2
| Порту
Winner QF 4
|04.03
|22.04
| Winner SF 1
Winner SF 2
|24.05