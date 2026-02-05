04:42 ()
Гремио - Ботафого 05 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-02-2026 02:30
05 Февраля 2026 года в 03:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 2-й тур
Гремио
2-й тайм, 46'
1 : 2
Ботафого

  • 26'
    1:1
    Карлос Винисиус
0'
45'
90'
  • 7'
    Александер Барбоса
  • 17'
    0:1
    Артур Кабрал
  • 36'
    1:2
    Данило
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гремио - Ботафого, которое состоится 05 Февраля 2026 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гремио
Порту-Алегри
Ботафого
Рио-де-Жанейро
1Бразилиявр Вевертон
18Бразилиязщ Joao Pedro
2ПарагвайзщФабиан Бальбуэна
3БразилиязщВагнер Леонардо
23Бразилиязщ Марлон
19ПерузщЭрик Норьега
29Бразилияпз Артур
11КолумбияпзМигель Монсальве
45+3'
21Бразилияпз Тете
7АргентинапзКристиан Павон
95БразилиянпКарлос Винисиус
88Бразилиянп Виллиан
45+3'
22Бразилиявр Нето
4УругвайзщМатео Понте
20АргентиназщАлександер Барбоса
2Бразилиязщ Витиньо
13БразилиязщАлекс Теллес
28Бразилияпз Ньютон
8Бразилияпз Данило
25Бразилияпз Аллан
23УругвайпзСантьяго Родригес
19'
19БразилиянпАртур Кабрал
10АргентинанпАльваро Монторо
7Бразилиянп Артур
19'
Запасные
12БразилияврGabriel Grando
14БразилиязщМаркос Роша
38БразилиязщКайо Паулиста
44Бразилиязщ Viery
53Бразилиязщ Gustavo Martins
8Бразилияпз Эденилсон
17Бразилияпз Dodi
9БельгияпзФрансис Амузу
99КолумбияпзJose Enamorado
77Бразилиянп Andre
47Бразилия Roger
24БразилияврЛео Линк
15Анголазщ Баштуш
11БразилияпзМатеус Мартинс
14КолумбияпзХордан Баррера
16БразилиянпNathan Ribeiro
37ПанаманпKadir Barria
36Бразилия Gabriel Abdias
42Бразилия Kadu Santos
48БразилияArthur Novaes
59БразилияKauan Toledo
64Бразилия Marquinhos
Главные тренеры
БразилияМано Менезес
АргентинаМартин Ансельми
История личных встреч
23.11.2025 Бразилия — Серия А 35-й тур Ботафого3 : 2Гремио
25.09.2025 Бразилия — Серия А 16-й тур Гремио1 : 1Ботафого
29.09.2024 Бразилия - Серия А 28-й тур Ботафого0 : 0Гремио
17.06.2024 Бразилия - Серия А 9-й тур Гремио1 : 2Ботафого
10.11.2023 Бразилия - Серия А 33-й тур Ботафого3 : 4Гремио
10.07.2023 Бразилия - Серия А 14-й тур Гремио0 : 2Ботафого
09.02.2021 Бразилия - Серия А 35-й тур Ботафого2 : 5Гремио
15.10.2020 Бразилия - Серия А 16-й тур Гремио3 : 1Ботафого
27.10.2019 Бразилия - Серия А 28-й тур Гремио3 : 0Ботафого
13.06.2019 Бразилия - Серия А 9-й тур Ботафого0 : 1Гремио
29.01.2026 Бразилия — Серия А 1-й тур 2 : 1Гремио
07.12.2025 Бразилия — Серия А 38-й тур 0 : 4Гремио
03.12.2025 Бразилия — Серия А 37-й тур Гремио1 : 2
26.11.2025 Бразилия — Серия А 36-й тур Гремио3 : 2
23.11.2025 Бразилия — Серия А 35-й тур Ботафого3 : 2Гремио
30.01.2026 Бразилия — Серия А 1-й тур Ботафого4 : 0
07.12.2025 Бразилия — Серия А 38-й тур Ботафого4 : 2
05.12.2025 Бразилия — Серия А 37-й тур 2 : 2Ботафого
30.11.2025 Бразилия — Серия А 36-й тур 2 : 2Ботафого
23.11.2025 Бразилия — Серия А 35-й тур Ботафого3 : 2Гремио
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Ред Булл Брагантино26
2 Мирасол24
3 Сан-Паулу24
4 Ботафого13
5 Шапекоэнсе13
6 Витория13
7 Баия13
8 Флуминенсе13
9 Атлетико Паранаэнсе13
10 Палмейрас11
11 Фламенго21
12 Атлетико Минейро21
13 Интернасьонал21
14 Сантос21
15 Ремо21
16 Гремио10
17
Зона вылета
Коринтианс10
18
Зона вылета
Васко да Гама10
19
Зона вылета
Коритиба10
20
Зона вылета
Крузейро10

Отзывы и комментарии к матчу

