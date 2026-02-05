Гремио - Ботафого 05 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-02-2026 02:30
05 Февраля 2026 года в 03:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 2-й тур
2-й тайм, 46'
1 : 2
- 26'1:1Карлос Винисиус
0'
45'
90'
- 7'Александер Барбоса
- 17'0:1Артур Кабрал
- 36'1:2Данило
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гремио - Ботафого, которое состоится 05 Февраля 2026 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гремио
Порту-Алегри
Ботафого
Рио-де-Жанейро
|1
|вр
|Вевертон
|18
|зщ
|Joao Pedro
|2
|зщ
|Фабиан Бальбуэна
|3
|зщ
|Вагнер Леонардо
|23
|зщ
|Марлон
|19
|зщ
|Эрик Норьега
|29
|пз
|Артур
|11
|пз
|Мигель Монсальве
45+3'
|21
|пз
|Тете
|7
|пз
|Кристиан Павон
|95
|нп
|Карлос Винисиус
|88
|нп
|Виллиан
45+3'
|22
|вр
|Нето
|4
|зщ
|Матео Понте
|20
|зщ
|Александер Барбоса
|2
|зщ
|Витиньо
|13
|зщ
|Алекс Теллес
|28
|пз
|Ньютон
|8
|пз
|Данило
|25
|пз
|Аллан
|23
|пз
|Сантьяго Родригес
19'
|19
|нп
|Артур Кабрал
|10
|нп
|Альваро Монторо
|7
|нп
|Артур
19'
Запасные
|12
|вр
|Gabriel Grando
|14
|зщ
|Маркос Роша
|38
|зщ
|Кайо Паулиста
|44
|зщ
|Viery
|53
|зщ
|Gustavo Martins
|8
|пз
|Эденилсон
|17
|пз
|Dodi
|9
|пз
|Франсис Амузу
|99
|пз
|Jose Enamorado
|77
|нп
|Andre
|47
|Roger
|24
|вр
|Лео Линк
|15
|зщ
|Баштуш
|11
|пз
|Матеус Мартинс
|14
|пз
|Хордан Баррера
|16
|нп
|Nathan Ribeiro
|37
|нп
|Kadir Barria
|36
|Gabriel Abdias
|42
|Kadu Santos
|48
|Arthur Novaes
|59
|Kauan Toledo
|64
|Marquinhos
Главные тренеры
|Мано Менезес
|Луиш Каштру
|Луиш Каштру
|Луиш Каштру
|Мартин Ансельми
История личных встреч
|23.11.2025
|Бразилия — Серия А
|35-й тур
|3 : 2
|25.09.2025
|Бразилия — Серия А
|16-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Бразилия - Серия А
|28-й тур
|0 : 0
|17.06.2024
|Бразилия - Серия А
|9-й тур
|1 : 2
|10.11.2023
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|3 : 4
|10.07.2023
|Бразилия - Серия А
|14-й тур
|0 : 2
|09.02.2021
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|2 : 5
|15.10.2020
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|3 : 1
|27.10.2019
|Бразилия - Серия А
|28-й тур
|3 : 0
|13.06.2019
|Бразилия - Серия А
|9-й тур
|0 : 1
|29.01.2026
|Бразилия — Серия А
|1-й тур
|2 : 1
|07.12.2025
|Бразилия — Серия А
|38-й тур
|0 : 4
|03.12.2025
|Бразилия — Серия А
|37-й тур
|1 : 2
|26.11.2025
|Бразилия — Серия А
|36-й тур
|3 : 2
|23.11.2025
|Бразилия — Серия А
|35-й тур
|3 : 2
|30.01.2026
|Бразилия — Серия А
|1-й тур
|4 : 0
|07.12.2025
|Бразилия — Серия А
|38-й тур
|4 : 2
|05.12.2025
|Бразилия — Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|30.11.2025
|Бразилия — Серия А
|36-й тур
|2 : 2
|23.11.2025
|Бразилия — Серия А
|35-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ред Булл Брагантино
|2
|6
|2
|Мирасол
|2
|4
|3
|Сан-Паулу
|2
|4
|4
|Ботафого
|1
|3
|5
|Шапекоэнсе
|1
|3
|6
|Витория
|1
|3
|7
|Баия
|1
|3
|8
|Флуминенсе
|1
|3
|9
|Атлетико Паранаэнсе
|1
|3
|10
|Палмейрас
|1
|1
|11
|Фламенго
|2
|1
|12
|Атлетико Минейро
|2
|1
|13
|Интернасьонал
|2
|1
|14
|Сантос
|2
|1
|15
|Ремо
|2
|1
|16
|Гремио
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Коринтианс
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Васко да Гама
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Коритиба
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Крузейро
|1
|0