Бетис - Атлетико М 05 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Атлетико М, которое состоится 05 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Альваро Вальес
|5
|зщ
|Марк Бартра
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|6
|пз
|Серхи Альтмира
|21
|пз
|Марк Рока
|10
|пз
|Эз Абде
|18
|пз
|Нельсон Деосса
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|7
|нп
|Антони
|9
|нп
|Чими Авила
|13
|вр
|Ян Облак
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|3
|зщ
|Маттео Руджери
|16
|зщ
|Науэль Молина
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|6
|пз
|Коке
|5
|пз
|Джонни Кардозо
|23
|пз
|Николас Гонсалес
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|11
|нп
|Тьяго Альмада
|Мануэль Пеллегрини
|Диего Симеоне
|27.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 2
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|4 : 1
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|02.04.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|23.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|06.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 3
|31.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|3 : 0
|11.04.2021
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 1
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 1
|25.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|2 : 1
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
|17.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|2 : 0
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 2
|25.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 0
|21.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 1
|18.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 0
| Оуренсе
Овьедо
|4 : 2 ДВ
| УКАМ Мурсия
Кадис
|1 : 3
| СД Логроньес
Расинг
|0 : 4
| Лангрео
Расинг Ф
|0 : 0 3 : 4
| Райо Махадаонда
Талавера-де-ла-Рейна
|1 : 4
| Сан-Фернандо
Альбасете
|0 : 3
| Гвадалахара
Касереньо
|2 : 1
| Утебо
Уэска
|0 : 3
| Эстремадура
Лас-Пальмас
|3 : 1
| Толедо
Севилья
|1 : 4
| Побленсе
Сабадель
|1 : 2 ДВ
| Эбро
Тарасона
|1 : 1 4 : 3
| Мутильвера
Сарагоса
|1 : 3
| Ла-Унион
Сеута
|0 : 2
| Лорка Депортива
Альмерия
|0 : 2
| Атлетико Асторга
Мирандес
|1 : 1 3 : 4
| Навалькарнеро
Мерида
|2 : 1
| Наксари
Эйбар
|2 : 4
| Саудаль Депортиво
Спортинг Хихон
|0 : 1
| Нумансия
Аренас
|3 : 0
| Сант-Андреу
Теруэль
|2 : 1 ДВ
| Асуага
Леганес
|1 : 4
| Португалете
Вальядолид
|1 : 0
| Оуренсе
Понтеведра
|1 : 1 0 : 3
| Сьюдад де Лусена
Вильярреал
|0 : 6
| Хаэн
Эльденсе
|1 : 3
| Кинтанар дель Рей
Ибица
|1 : 1 4 : 3
| Ориуэла
Леванте
|3 : 4
| Валье де Эгес
ФК Андорра
|1 : 5
| Атлетико Балеарес
Химнастик
|2 : 0
| Реал Авила
Реал Авилес
|1 : 0 ДВ
| УД Логроньес
Понферрадина
|1 : 3
| Мурсия
Антекера
|1 : 1 2 : 1
| Антониано
Кастельон
|1 : 0
| Эстепона
Малага
|1 : 3
| Португалете
Алавес
|0 : 3
| Эбро
Осасуна
|3 : 5
| Нумансия
Мальорка
|2 : 3
| Расинг Ф
Уэска
|0 : 2
| Гвадалахара
Сеута
|1 : 0
| Навалькарнеро
Хетафе
|2 : 3 ДВ
| Культураль Леонеса
ФК Андорра
|4 : 2
| Эльденсе
Альмерия
|2 : 1
| Мирандес
Спортинг Хихон
|0 : 2
| Талавера-де-ла-Рейна
Малага
|2 : 1
| Мурсия
Кадис
|3 : 2
| Антониано
Вильярреал
|1 : 1 3 : 5
| Оуренсе
Жирона
|2 : 1
| Кинтанар дель Рей
Эльче
|1 : 2 ДВ
| Понтеведра
Эйбар
|0 : 3
| Реал Авила
Райо Вальекано
|1 : 2 ДВ
| Сабадель
Депортиво
|0 : 2
| Леганес
Альбасете
|1 : 2
| Атлетико Балеарес
Эспаньол
|1 : 0
| Понферрадина
Расинг
|1 : 2 ДВ
| Картахена
Валенсия
|1 : 2 ДВ
| Сант-Андреу
Сельта
|1 : 1 6 : 7
| Эстремадура
Севилья
|1 : 2
| Сарагоса
Бургос
|0 : 1 ДВ
| Тенерифе
Гранада
|0 : 1
| Эйбар
Эльче
|0 : 1
| Депортиво
Мальорка
|1 : 0
| Эльденсе
Реал Сосьедад
|1 : 2
| Спортинг Хихон
Валенсия
|0 : 2
| Гвадалахара
Барселона
|0 : 2
| Культураль Леонеса
Леванте
|1 : 0
| Уэска
Осасуна
|2 : 4 ДВ
| Расинг
Вильярреал
|2 : 1
| Атлетико Балеарес
Атлетико М
|2 : 3
| Альбасете
Сельта
|2 : 2 3 : 0
| Талавера-де-ла-Рейна
Реал Мадрид
|2 : 3
| Алавес
Севилья
|1 : 0
| Оуренсе
Атлетик Б
|0 : 1 ДВ
| Бургос
Хетафе
|3 : 1
| Мурсия
Бетис
|0 : 2
| Гранада
Райо Вальекано
|1 : 3
| Депортиво
Атлетико М
|0 : 1
| Реал Сосьедад
Осасуна
|2 : 2 4 : 3
| Культураль Леонеса
Атлетик Б
|3 : 4 ДВ
| Бетис
Эльче
|2 : 1
| Альбасете
Реал Мадрид
|3 : 2
| Алавес
Райо Вальекано
|2 : 0
| Бургос
Валенсия
|0 : 2
| Расинг
Барселона
|0 : 2
| Альбасете
Барселона
|1 : 2
| Алавес
Реал Сосьедад
|04.02
| Валенсия
Атлетик Б
|04.02
| Бетис
Атлетико М
|05.02