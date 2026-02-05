04:42 ()
Бетис - Атлетико М 05 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-02-2026 22:00
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
05 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 1/4 финала
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Бетис
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Атлетико М, которое состоится 05 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Атлетико М
Мадрид
1 Испания вр Альваро Вальес
5 Испания зщ Марк Бартра
3 Испания зщ Диего Льоренте
12 Швейцария зщ Рикардо Родригес
6 Испания пз Серхи Альтмира
21 Испания пз Марк Рока
10 Марокко пз Эз Абде
18 Колумбия пз Нельсон Деосса
24 Испания нп Айтор Руибаль
7 Бразилия нп Антони
9 Аргентина нп Чими Авила
13 Словения вр Ян Облак
14 Испания зщ Маркос Льоренте
3 Италия зщ Маттео Руджери
16 Аргентина зщ Науэль Молина
24 Испания зщ Робен Ле Норман
15 Франция зщ Клеман Лангле
6 Испания пз Коке
5 США пз Джонни Кардозо
23 Аргентина пз Николас Гонсалес
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
11 Аргентина нп Тьяго Альмада
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
27.10.2025 Испания — Примера 10-й тур Бетис0 : 2Атлетико М
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур Атлетико М4 : 1Бетис
27.10.2024 Испания — Примера 11-й тур Бетис1 : 0Атлетико М
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Атлетико М2 : 1Бетис
20.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Бетис0 : 0Атлетико М
02.04.2023 Испания - Примера 27-й тур Атлетико М1 : 0Бетис
23.10.2022 Испания - Примера 11-й тур Бетис1 : 2Атлетико М
06.03.2022 Испания - Примера 27-й тур Бетис1 : 3Атлетико М
31.10.2021 Испания - Примера 12-й тур Атлетико М3 : 0Бетис
11.04.2021 Испания - Примера 30-й тур Бетис1 : 1Атлетико М
01.02.2026 Испания — Примера 22-й тур Бетис2 : 1
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Бетис2 : 1
25.01.2026 Испания — Примера 21-й тур 2 : 1Бетис
22.01.2026 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 2 : 0Бетис
17.01.2026 Испания — Примера 20-й тур Бетис2 : 0
31.01.2026 Испания — Примера 22-й тур 0 : 0Атлетико М
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Атлетико М1 : 2
25.01.2026 Испания — Примера 21-й тур Атлетико М3 : 0
21.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 1 : 1Атлетико М
18.01.2026 Испания — Примера 20-й тур Атлетико М1 : 0
Турнирная таблица
1-й раунд
Оуренсе
Овьедо
4 : 2 ДВ
УКАМ Мурсия
Кадис
1 : 3
СД Логроньес
Расинг
0 : 4
Лангрео
Расинг Ф
0 : 0 3 : 4
Райо Махадаонда
Талавера-де-ла-Рейна
1 : 4
Сан-Фернандо
Альбасете
0 : 3
Гвадалахара
Касереньо
2 : 1
Утебо
Уэска
0 : 3
Эстремадура
Лас-Пальмас
3 : 1
Толедо
Севилья
1 : 4
Побленсе
Сабадель
1 : 2 ДВ
Эбро
Тарасона
1 : 1 4 : 3
Мутильвера
Сарагоса
1 : 3
Ла-Унион
Сеута
0 : 2
Лорка Депортива
Альмерия
0 : 2
Атлетико Асторга
Мирандес
1 : 1 3 : 4
Навалькарнеро
Мерида
2 : 1
Наксари
Эйбар
2 : 4
Саудаль Депортиво
Спортинг Хихон
0 : 1
Нумансия
Аренас
3 : 0
Сант-Андреу
Теруэль
2 : 1 ДВ
Асуага
Леганес
1 : 4
Португалете
Вальядолид
1 : 0
Оуренсе
Понтеведра
1 : 1 0 : 3
Сьюдад де Лусена
Вильярреал
0 : 6
Хаэн
Эльденсе
1 : 3
Кинтанар дель Рей
Ибица
1 : 1 4 : 3
Ориуэла
Леванте
3 : 4
Валье де Эгес
ФК Андорра
1 : 5
Атлетико Балеарес
Химнастик
2 : 0
Реал Авила
Реал Авилес
1 : 0 ДВ
УД Логроньес
Понферрадина
1 : 3
Мурсия
Антекера
1 : 1 2 : 1
Антониано
Кастельон
1 : 0
Эстепона
Малага
1 : 3
1/32 финала
Португалете
Алавес
0 : 3
Эбро
Осасуна
3 : 5
Нумансия
Мальорка
2 : 3
Расинг Ф
Уэска
0 : 2
Гвадалахара
Сеута
1 : 0
Навалькарнеро
Хетафе
2 : 3 ДВ
Культураль Леонеса
ФК Андорра
4 : 2
Эльденсе
Альмерия
2 : 1
Мирандес
Спортинг Хихон
0 : 2
Талавера-де-ла-Рейна
Малага
2 : 1
Мурсия
Кадис
3 : 2
Антониано
Вильярреал
1 : 1 3 : 5
Оуренсе
Жирона
2 : 1
Кинтанар дель Рей
Эльче
1 : 2 ДВ
Понтеведра
Эйбар
0 : 3
Реал Авила
Райо Вальекано
1 : 2 ДВ
Сабадель
Депортиво
0 : 2
Леганес
Альбасете
1 : 2
Атлетико Балеарес
Эспаньол
1 : 0
Понферрадина
Расинг
1 : 2 ДВ
Картахена
Валенсия
1 : 2 ДВ
Сант-Андреу
Сельта
1 : 1 6 : 7
Эстремадура
Севилья
1 : 2
Сарагоса
Бургос
0 : 1 ДВ
Тенерифе
Гранада
0 : 1
1/16 финала
Эйбар
Эльче
0 : 1
Депортиво
Мальорка
1 : 0
Эльденсе
Реал Сосьедад
1 : 2
Спортинг Хихон
Валенсия
0 : 2
Гвадалахара
Барселона
0 : 2
Культураль Леонеса
Леванте
1 : 0
Уэска
Осасуна
2 : 4 ДВ
Расинг
Вильярреал
2 : 1
Атлетико Балеарес
Атлетико М
2 : 3
Альбасете
Сельта
2 : 2 3 : 0
Талавера-де-ла-Рейна
Реал Мадрид
2 : 3
Алавес
Севилья
1 : 0
Оуренсе
Атлетик Б
0 : 1 ДВ
Бургос
Хетафе
3 : 1
Мурсия
Бетис
0 : 2
Гранада
Райо Вальекано
1 : 3
1/8 финала
Депортиво
Атлетико М
0 : 1
Реал Сосьедад
Осасуна
2 : 2 4 : 3
Культураль Леонеса
Атлетик Б
3 : 4 ДВ
Бетис
Эльче
2 : 1
Альбасете
Реал Мадрид
3 : 2
Алавес
Райо Вальекано
2 : 0
Бургос
Валенсия
0 : 2
Расинг
Барселона
0 : 2
1/4 финала
Альбасете
Барселона
1 : 2
Алавес
Реал Сосьедад
04.02
Валенсия
Атлетик Б
04.02
Бетис
Атлетико М
05.02

