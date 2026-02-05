Богдан Редушко, полузащитник киевского «Динамо», подписал новое соглашение с клубом

Дата публикации: 05-02-2026 13:02

Полузащитник киевского «Динамо» Богдан Редушко подписал новое соглашение с клубом, действующее до 31 декабря 2030 года. Эта важная новость была официально подтверждена пресс-службой «бело-синих» на их сайте.

Богдан начал свой путь в футболе в СДЮШОР «Прикарпатье», расположенной в его родном городе Ивано-Франковске. Уже вскоре талантливый юноша перешёл в академию «Динамо», где продолжил развитие своих навыков и профессионального мастерства.

Впервые Редушко вышел на поле за «Динамо» U-19 в конце февраля 2024 года в матче национального первенства против харьковского «Металлиста 1925». С тех пор он стал одним из ключевых игроков молодежной команды, которая в сезоне 2024/2025 завоевала чемпионский титул. За этот период полузащитник забил 9 голов и сделал 13 результативных передач, демонстрируя высокий уровень игры и важность своей роли в команде.

Дебют за основную команду «бело-синих» состоялся у Богдана в декабре 2025 года в 14-м туре Украинской Премьер-Лиги, в матче против СК «Полтава». Уже через две минуты после выхода на поле он сделал первую результативную передачу на взрослом уровне, что сразу же позволило ему зарекомендовать себя как перспективного и техничного игрока.

В текущем сезоне 19-летний полузащитник провёл четыре игры за основную команду, отметившись одной результативной передачей, а также играл за команду U-19, в 13 матчах забив 9 мячей и сделав 4 ассиста. Таким образом, Редушко продолжает показывать стабильный прогресс и укрепляет свои позиции в составе клуба.

Его успешное выступление и долгосрочный контракт свидетельствуют о том, что клуб видит в Богдане важное будущее и рассчитывает на его дальнейший вклад в успехи «Динамо» на национальном и международном уровнях. Среди болельщиков растёт интерес к его персоне как к надежному и талантливому молодому игроку, способному стать одним из лидеров команды в ближайшие годы.

Редушко продолжает усердно работать, развиваться и доказывать свою ценность на поле, что делает его значимой фигурой в структуре клуба и вдохновляет молодых футболистов следовать его примеру.



