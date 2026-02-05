"Аякс" определил роль Зинченко на поле

Дата публикации: 05-02-2026 13:01

Футболист сборной Украины Александр Зинченко теперь будет выступать на позиции опорного полузащитника в составе амстердамского клуба «Аякс». Об этом сообщил известный спортивный журналист Майк Вервей.

По данным источника, во время зимнего трансферного окна «Аякс» активно искал футболиста для укрепления центра поля. Однако большинство приоритетных вариантов были либо неподъемно дорогими для клуба, либо оказались недоступны по разным причинам.

В итоге руководство «Аякса» решило сделать ставку на Зинченко, который уже имеет значительный опыт игры в полузащите. Украинского футболиста планируют использовать именно в роли «шестерки» — опорного полузащитника, отвечающего за разрушение атак соперников и начало собственных атак команды.

Защитник сборной Украины перешел в чемпионат Нидерландов из английского «Арсенала» за сумму около 1,5 миллиона долларов и заключил контракт, который будет действовать до 30 июня 2026 года.

Стоит отметить, что в текущем сезоне 29-летний футболист выступал на правах аренды в английском клубе «Ноттингем Форест», где провел десять матчей. Эксперты оценивают трансферную стоимость Зинченко примерно в 15 миллионов евро, что отмечает его высокий уровень и востребованность.

Таким образом, переход в «Аякс» открывает перед Александром новые возможности для развития карьеры, а клуб получает опытного игрока, способного усилить центр поля и внести значительный вклад в достижение спортивных целей команды в нидерландской лиге и еврокубках.