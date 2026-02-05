Мадридский «Реал» претендует на приобретение полузащитника «Ливерпуля»

Дата публикации: 05-02-2026 12:59

Мадридский клуб "Реал" продолжает рассматривать возможность будущего приобретения полузащитника "Ливерпуля" Алексиса Мак Аллистера.

Как сообщает источник, в прошлом сезоне бывший главный тренер "Реала" Карло Анчелотти направлял руководству команды просьбу обсудить вариант подписания аргентинского хавбека. Хотя тогда сделка не была реализована, в клубе из Мадрида восприняли эту идею положительно, а сам футболист и сейчас остается в числе любимцев "сливочных".

Следует отметить, что текущий контракт Мак Аллистера с "Ливерпулем" действует до лета 2028 года. Это обстоятельство может существенно облегчить возможность перехода игрока в случае, если "Реал" вновь решит сосредоточиться на его кандидатуре в будущем трансферном окне.

Алексис Мак Аллистер перебрался в "Ливерпуль" из "Брайтона" в 2023 году за сумму в 42 миллиона евро. За текущий сезон аргентинский полузащитник принял участие в 34 матчах за "красных" во всех соревнованиях, забив при этом три гола и сделав четыре ассиста, что подчеркивает его значимость в составе команды.

Учитывая талант и потенциал молодого хавбека, а также заинтересованность мадридского клуба, возможно, в ближайшие сезоны мы увидим Мак Аллистера в форме "Реала". В то же время "Ливерпуль" наверняка постарается удержать ключевого игрока, учитывая его вклад в успехи команды. В целом, ситуация остается динамичной, и многое будет зависеть от планов клубов и самого футболиста.