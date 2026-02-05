Андрей Ярмоленко приступил к обучению в академии УЕФА

Дата публикации: 05-02-2026 13:03

Футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко сообщил в социальных сетях, что начал обучение в УЕФА по направлению футбольного менеджмента.

Фото с учебного процесса он опубликовал на своем аккаунте, сопроводив его словами: «Начинаем новое путешествие».

Срок действия контракта Ярмоленко с киевским клубом истекает в июне 2026 года. После завершения активной карьеры в футболе Андрей планирует продолжить работу внутри структуры «Динамо».

Ранее президент клуба Игорь Суркис озвучивал информацию о том, что у них достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве после того, как Ярмоленко решит завершить игровую карьеру.

Одним из рассматриваемых вариантов является занятие должности спортивного директора клуба.

Согласно данным УЕФА, наряду с Ярмоленко обучение в академии проходят и другие известные футболисты — немецкий полузащитник Юлиан Вайгль, бывший игрок донецкого «Шахтера» Виллиан, а также экс-капитан сборной Украины Сергей Сидорчук.

В текущем сезоне украинский вингер сыграл 20 матчей за «Динамо», отличившись четырьмя забитыми мячами.

Обучение в академии УЕФА по менеджменту даёт футболистам возможность получить необходимые знания и навыки для успешной карьеры вне поля, в том числе в руководстве клубами, развитии молодых талантов и стратегическом планировании. Такой путь выбирают всё больше спортсменов, стремящихся сохранить связь с футболом и вне игровой деятельности.

Учитывая богатый опыт и авторитет Ярмоленко как игрока, а также подготовку в сфере спортивного менеджмента, можно предположить, что его вклад в развитие «Динамо» и украинского футбола будет значительным и после окончания активной игровой карьеры.