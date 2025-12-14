00:33 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 декабря
Воскресенье 14 декабря
Свернуть список

Сандерленд - Ньюкасл Юнайтед 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 16:00
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
14 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Сандерленд
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
22 Нидерланды вр Робин Руфс
20 Франция зщ Норди Мукиэле
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
32 Северная Ирландия зщ Трай Хам
5 Северная Ирландия зщ Дэниел Баллард
17 Мозамбик зщ Рейнилду Мандава
34 Швейцария пз Гранит Джака
27 ДР Конго пз Ноа Садики
28 Франция пз Энцо Ле Фе
25 Буркина-Фасо нп Бертран Траоре
18 Франция нп Вильсон Изидор
32 Англия вр Аарон Рамсдейл
21 Англия зщ Тино Ливраменто
12 Германия зщ Малик Тшау
33 Англия зщ Дэн Бёрн
3 Англия зщ Льюис Холл
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
10 Англия пз Энтони Гордон
8 Италия пз Сандро Тонали
67 Англия пз Льюис Майли
27 Германия нп Ник Вольтемаде
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
Англия Эдди Хау
История личных встреч
06.01.2024 Кубок Англии 1/32 финала. 3-й матч Сандерленд0 : 3Ньюкасл Юнайтед
20.03.2016 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Сандерленд
25.10.2015 Англия - Премьер-лига 10-й тур Сандерленд3 : 0Ньюкасл Юнайтед
05.04.2015 Англия - Премьер-лига 31-й тур Сандерленд1 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.12.2014 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1Сандерленд
01.02.2014 Англия - Премьер-лига 24-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 3Сандерленд
27.10.2013 Англия - Премьер-лига 9-й тур Сандерленд2 : 1Ньюкасл Юнайтед
14.04.2013 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 3Сандерленд
21.10.2012 Англия - Премьер-лига 8-й тур Сандерленд1 : 1Ньюкасл Юнайтед
04.03.2012 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Сандерленд
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 3 : 0Сандерленд
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Сандерленд
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Сандерленд3 : 2
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур 1 : 0Сандерленд
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Сандерленд2 : 2
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 2Ньюкасл Юнайтед
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1
02.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 2
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 4Ньюкасл Юнайтед
25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 2 : 1Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1533
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1531
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1530
4
Лига чемпионов
Челси1628
5
Лига Европы
Кристал Пэлас1526
6 Ливерпуль1626
7 Манчестер Юнайтед1525
8 Эвертон1624
9 Брайтон энд Хоув Альбион1623
10 Сандерленд1523
11 Тоттенхэм Хотспур1522
12 Ньюкасл Юнайтед1522
13 Борнмут1520
14 Брентфорд1519
15 Фулхэм1517
16 Лидс Юнайтед1515
17 Ноттингем Форест1515
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1513
19
Зона вылета
Бёрнли1510
20
Зона вылета
Вулверхэмптон152

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close