Сандерленд - Ньюкасл Юнайтед 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 16:00
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
14 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|22
|вр
|Робин Руфс
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|32
|зщ
|Трай Хам
|5
|зщ
|Дэниел Баллард
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|34
|пз
|Гранит Джака
|27
|пз
|Ноа Садики
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|25
|нп
|Бертран Траоре
|18
|нп
|Вильсон Изидор
|32
|вр
|Аарон Рамсдейл
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|12
|зщ
|Малик Тшау
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|3
|зщ
|Льюис Холл
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|10
|пз
|Энтони Гордон
|8
|пз
|Сандро Тонали
|67
|пз
|Льюис Майли
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Эдди Хау
История личных встреч
|06.01.2024
|Кубок Англии
|1/32 финала. 3-й матч
|0 : 3
|20.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|25.10.2015
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|05.04.2015
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|21.12.2014
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|01.02.2014
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 3
|27.10.2013
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|14.04.2013
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 3
|21.10.2012
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|04.03.2012
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 4
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|15
|33
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|15
|31
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|15
|30
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|15
|26
|6
|Ливерпуль
|16
|26
|7
|Манчестер Юнайтед
|15
|25
|8
|Эвертон
|16
|24
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|16
|23
|10
|Сандерленд
|15
|23
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|15
|22
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|22
|13
|Борнмут
|15
|20
|14
|Брентфорд
|15
|19
|15
|Фулхэм
|15
|17
|16
|Лидс Юнайтед
|15
|15
|17
|Ноттингем Форест
|15
|15
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|15
|2