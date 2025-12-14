00:36 ()
Суббота 13 декабря
Воскресенье 14 декабря
Динамо Киев - Верес 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 15:30
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
14 Декабря 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 16-й тур
Динамо К
Верес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - Верес, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо К
Киев
Верес
Ровно
Главные тренеры
Украина Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
02.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Верес0 : 1Динамо К
16.12.2024 Украина — Премьер-лига 17-й тур Динамо К1 : 0Верес
09.08.2024 Украина — Премьер-лига 2-й тур Верес1 : 2Динамо К
01.05.2024 Украина - Премьер-лига 5-й тур Динамо К3 : 0Верес
07.03.2024 Украина - Премьер-лига 20-й тур Верес1 : 1Динамо К
29.05.2023 Украина - Премьер-лига 29-й тур Динамо К3 : 0Верес
21.11.2022 Украина - Премьер-лига 14-й тур Верес0 : 1Динамо К
04.12.2021 Украина - Премьер-лига 17-й тур Верес0 : 3Динамо К
01.08.2021 Украина - Премьер-лига 2-й тур Динамо К4 : 0Верес
22.04.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 6-й тур Верес1 : 4Динамо К
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 2 : 1Динамо К
06.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 1 : 2Динамо К
01.12.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Динамо К1 : 2
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 2 : 0Динамо К
22.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 2 : 1Динамо К
29.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Верес0 : 0
23.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 2 : 2Верес
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Верес1 : 0
01.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 2 : 3Верес
24.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Верес0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы1635
2
Лига конференций
Шахтёр1532
3
Лига конференций
Полесье1630
4 Кривбасс1626
5 Колос1625
6 Металлист 19251524
7 Динамо К1523
8 Заря1623
9 Карпаты1619
10 Верес1418
11 Оболонь-Бровар1617
12 Рух В1516
13
Стыковая зона
Кудровка1615
14
Стыковая зона
Эпицентр1514
15
Зона вылета
Александрия1611
16
Зона вылета
Полтава159

Новости футбола

Обзоры матчей

