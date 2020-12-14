00:33 ()
Удинезе - Наполи 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 16:00
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
14 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Удинезе
Наполи

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Наполи, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Наполи
Неаполь
40НигерияврМадука Окойе
13ИталиязщНиколо Бертола
27БельгиязщКристиан Кабазель
28ФранциязщУмар Соле
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
32НидерландыпзЮрген Эккеленкамп
8ШвецияпзЙеспер Карлстрём
24ПольшапзЯкуб Пётровски
77АнголапзРуй Модешту
9АнглиянпКинан Дэвис
10ИталиянпНиколо Дзаньоло
32СербияврВаня Милинкович-Савич
31НидерландызщСэм Бёкема
13КосовозщАмир Ррахмани
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
17УругвайзщМатиас Оливера
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
20Северная МакедониянпЭлиф Элмас
7БразилиянпДавид Нерес
70НидерландынпНоа Ланг
19ДаниянпРасмус Хойлунд
Главные тренеры
ГерманияКоста Руньяич
ИталияАнтонио Конте
История личных встреч
09.02.2025Италия — Серия А24-й турНаполи1 : 1Удинезе
14.12.2024Италия — Серия А16-й турУдинезе1 : 3Наполи
06.05.2024Италия - Серия А35-й турУдинезе1 : 1Наполи
27.09.2023Италия - Серия А6-й турНаполи4 : 1Удинезе
04.05.2023Италия - Серия АСерия А. 33-й турУдинезе1 : 1Наполи
12.11.2022Италия - Серия АСерия А. 15-й турНаполи3 : 2Удинезе
19.03.2022Италия - Серия А30-й турНаполи2 : 1Удинезе
20.09.2021Италия - Серия А4-й турУдинезе0 : 4Наполи
11.05.2021Италия - Серия А36-й турНаполи5 : 1Удинезе
10.01.2021Италия - Серия А17-й турУдинезе1 : 2Наполи
08.12.2025Италия — Серия А14-й турУдинезе1 : 2
02.12.2025Кубок Италии1/8 финала2 : 0Удинезе
29.11.2025Италия — Серия А13-й тур0 : 2Удинезе
22.11.2025Италия — Серия А12-й турУдинезе0 : 3
09.11.2025Италия — Серия А11-й тур2 : 0Удинезе
10.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур2 : 0Наполи
07.12.2025Италия — Серия А14-й турНаполи2 : 1
03.12.2025Кубок Италии1/8 финалаНаполи1 : 1 9 : 8
30.11.2025Италия — Серия А13-й тур0 : 1Наполи
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турНаполи2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан1431
2
Лига чемпионов
Наполи1431
3
Лига чемпионов
Интер М1430
4
Лига чемпионов
Рома1427
5
Лига Европы
Болонья1425
6
Лига конференций
Комо1424
7 Ювентус1423
8 Лацио1522
9 Кремонезе1520
10 Сассуоло1420
11 Удинезе1418
12 Торино1517
13 Аталанта1416
14 Лечче1516
15 Кальяри1414
16 Дженоа1414
17 Парма1514
18
Зона вылета
Пиза1510
19
Зона вылета
Верона149
20
Зона вылета
Фиорентина146

