Удинезе - Наполи 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 16:00
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
14 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Наполи, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия).
Составы команд
Удинезе
Удине
Наполи
Неаполь
|40
|вр
|Мадука Окойе
|13
|зщ
|Николо Бертола
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|28
|зщ
|Умар Соле
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|24
|пз
|Якуб Пётровски
|77
|пз
|Руй Модешту
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|20
|нп
|Элиф Элмас
|7
|нп
|Давид Нерес
|70
|нп
|Ноа Ланг
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Антонио Конте
История личных встреч
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 3
|06.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|04.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|3 : 2
|19.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|20.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 4
|11.05.2021
|Италия - Серия А
|36-й тур
|5 : 1
|10.01.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|02.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|0 : 3
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 1
|03.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 1 9 : 8
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 1
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|14
|31
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|14
|31
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|30
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|14
|27
| 5
Лига Европы
|Болонья
|14
|25
| 6
Лига конференций
|Комо
|14
|24
|7
|Ювентус
|14
|23
|8
|Лацио
|15
|22
|9
|Кремонезе
|15
|20
|10
|Сассуоло
|14
|20
|11
|Удинезе
|14
|18
|12
|Торино
|15
|17
|13
|Аталанта
|14
|16
|14
|Лечче
|15
|16
|15
|Кальяри
|14
|14
|16
|Дженоа
|14
|14
|17
|Парма
|15
|14
| 18
Зона вылета
|Пиза
|15
|10
| 19
Зона вылета
|Верона
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|14
|6