Ракув - Заглембе Л 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 15:45
Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
14 Декабря 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 4-й тур
Ракув
Заглембе Л

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Заглембе Л, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ракув
Ченстохова
Заглембе Л
Любин
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
История личных встреч
31.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур Заглембе Л0 : 2Ракув
22.09.2024 Польша — Экстракласса 9-й тур Ракув5 : 1Заглембе Л
04.05.2024 Польша - Экстракласса 31-й тур Заглембе Л2 : 0Ракув
05.11.2023 Польша - Экстракласса 14-й тур Ракув5 : 0Заглембе Л
27.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Ракув1 : 1Заглембе Л
12.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Заглембе Л1 : 2Ракув
14.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур Заглембе Л1 : 0Ракув
27.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Ракув4 : 0Заглембе Л
21.02.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Заглембе Л1 : 2Ракув
14.09.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Ракув2 : 1Заглембе Л
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Ракув1 : 0
07.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Ракув1 : 0
30.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур 1 : 4Ракув
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур Ракув4 : 1
22.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Ракув1 : 3
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Заглембе Л2 : 1
30.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Заглембе Л0 : 0
24.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 5 : 1Заглембе Л
07.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Заглембе Л2 : 0
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 0 : 0Заглембе Л
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк1830
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З1830
3
Квалификация Лиги конференций
Ракув1729
4
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1628
5 Краковия1827
6 Лех П1726
7 Радомяк1826
8 Заглембе Л1725
9 Корона1824
10 Арка1821
11 Погонь1821
12 Лехия1820
13 Мотор1720
14 Видзев1820
15 ГКС Катовице1720
16
Зона вылета
Нецеча1819
17
Зона вылета
Легия1719
18
Зона вылета
Пяст1617

