Ракув - Заглембе Л 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 15:45
Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
14 Декабря 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Заглембе Л, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ракув
Ченстохова
Заглембе Л
Любин
Главные тренеры
|Марек Папшун
История личных встреч
|31.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|0 : 2
|22.09.2024
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|5 : 1
|04.05.2024
|Польша - Экстракласса
|31-й тур
|2 : 0
|05.11.2023
|Польша - Экстракласса
|14-й тур
|5 : 0
|27.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 34-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 17-й тур
|1 : 2
|14.05.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|1 : 0
|27.11.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|4 : 0
|21.02.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 18-й тур
|1 : 2
|14.09.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 3-й тур
|2 : 1
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
|07.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|1 : 4
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 1
|22.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|1 : 3
|06.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|2 : 1
|30.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|0 : 0
|24.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|5 : 1
|07.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|2 : 0
|03.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|18
|30
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Гурник З
|18
|30
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|17
|29
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|16
|28
|5
|Краковия
|18
|27
|6
|Лех П
|17
|26
|7
|Радомяк
|18
|26
|8
|Заглембе Л
|17
|25
|9
|Корона
|18
|24
|10
|Арка
|18
|21
|11
|Погонь
|18
|21
|12
|Лехия
|18
|20
|13
|Мотор
|17
|20
|14
|Видзев
|18
|20
|15
|ГКС Катовице
|17
|20
| 16
Зона вылета
|Нецеча
|18
|19
| 17
Зона вылета
|Легия
|17
|19
| 18
Зона вылета
|Пяст
|16
|17