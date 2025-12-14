Брентфорд - Лидс Юнайтед 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 18:30
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
14 Декабря 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Лидс Юнайтед, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|3
|зщ
|Рико Генри
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|19
|нп
|Данго Уаттара
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|9
|нп
|Игор Тьяго
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|1
|вр
|Лукас Перри
|2
|зщ
|Джейден Богл
|6
|зщ
|Джо Родон
|15
|зщ
|Яка Бийол
|5
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|18
|пз
|Антон Стах
|4
|пз
|Итан Ампаду
|22
|пз
|Ао Танака
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|19
|нп
|Ноа Окафор
Главные тренеры
|Кит Эндрюс
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|22.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|5 : 2
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|05.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|11.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|1 : 1
|21.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 0
|22.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|2 : 0
|06.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 1
|24.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|1 : 0
|04.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|3 : 1
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 3
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|23.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|15
|33
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|15
|31
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|15
|30
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|15
|26
|6
|Ливерпуль
|16
|26
|7
|Манчестер Юнайтед
|15
|25
|8
|Эвертон
|16
|24
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|16
|23
|10
|Сандерленд
|15
|23
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|15
|22
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|22
|13
|Борнмут
|15
|20
|14
|Брентфорд
|15
|19
|15
|Фулхэм
|15
|17
|16
|Лидс Юнайтед
|15
|15
|17
|Ноттингем Форест
|15
|15
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|15
|2