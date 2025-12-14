00:33 ()
Брентфорд - Лидс Юнайтед 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 18:30
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
14 Декабря 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Брентфорд
Лидс Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Лидс Юнайтед, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
3 Англия зщ Рико Генри
33 Италия пз Микаель Кайоде
6 Англия пз Джордан Хендерсон
8 Дания пз Матиас Йенсен
19 Буркина-Фасо нп Данго Уаттара
24 Дания нп Миккель Дамсгор
9 Бразилия нп Игор Тьяго
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
1 Бразилия вр Лукас Перри
2 Англия зщ Джейден Богл
6 Уэльс зщ Джо Родон
15 Словения зщ Яка Бийол
5 Нидерланды зщ Паскаль Стрёйк
3 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
18 Германия пз Антон Стах
4 Уэльс пз Итан Ампаду
22 Япония пз Ао Танака
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
19 Швейцария нп Ноа Окафор
Главные тренеры
Ирландия Кит Эндрюс
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
22.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Брентфорд
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Брентфорд5 : 2Лидс Юнайтед
22.05.2022 Англия - Премьер-лига 38-й тур Брентфорд1 : 2Лидс Юнайтед
05.12.2021 Англия - Премьер-лига 15-й тур Лидс Юнайтед2 : 2Брентфорд
11.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Брентфорд1 : 1Лидс Юнайтед
21.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Брентфорд
22.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Брентфорд2 : 0Лидс Юнайтед
06.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Брентфорд
24.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Брентфорд
04.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Брентфорд3 : 1Лидс Юнайтед
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 0Брентфорд
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Брентфорд
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Брентфорд3 : 1
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур 2 : 1Брентфорд
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Брентфорд3 : 1
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Лидс Юнайтед3 : 3
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Лидс Юнайтед3 : 1
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 3 : 2Лидс Юнайтед
23.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Лидс Юнайтед1 : 2
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 3 : 1Лидс Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1533
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1531
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1530
4
Лига чемпионов
Челси1628
5
Лига Европы
Кристал Пэлас1526
6 Ливерпуль1626
7 Манчестер Юнайтед1525
8 Эвертон1624
9 Брайтон энд Хоув Альбион1623
10 Сандерленд1523
11 Тоттенхэм Хотспур1522
12 Ньюкасл Юнайтед1522
13 Борнмут1520
14 Брентфорд1519
15 Фулхэм1517
16 Лидс Юнайтед1515
17 Ноттингем Форест1515
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1513
19
Зона вылета
Бёрнли1510
20
Зона вылета
Вулверхэмптон152

