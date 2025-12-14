00:36 ()
Мотор - Ягеллония 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 18:30
Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
14 Декабря 2025 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 3-й тур
Мотор
Ягеллония

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мотор - Ягеллония, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мотор
Люблин
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
16.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур Ягеллония3 : 0Мотор
25.09.2024 Польша — Экстракласса 4-й тур Мотор0 : 2Ягеллония
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 1 : 0Мотор
01.12.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Мотор1 : 1
22.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 1 : 2Мотор
08.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Мотор1 : 1
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 2 : 2Мотор
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Ягеллония1 : 2
07.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 2 : 1Ягеллония
30.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур 0 : 0Ягеллония
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур Ягеллония1 : 0
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 1 : 2Ягеллония
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк1830
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З1830
3
Квалификация Лиги конференций
Ракув1729
4
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1628
5 Краковия1827
6 Лех П1726
7 Радомяк1826
8 Заглембе Л1725
9 Корона1824
10 Арка1821
11 Погонь1821
12 Лехия1820
13 Мотор1720
14 Видзев1820
15 ГКС Катовице1720
16
Зона вылета
Нецеча1819
17
Зона вылета
Легия1719
18
Зона вылета
Пяст1617

Отзывы и комментарии к матчу

