Ноттингем Форест - Тоттенхэм Хотспур 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 16:00
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
14 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|26
|вр
|Матц Селс
|37
|зщ
|Николо Савона
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|5
|зщ
|Мурилло
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|21
|пз
|Омари Хатчинсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|19
|нп
|Игор Жезус
|7
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|24
|зщ
|Джед Спенс
|23
|зщ
|Педро Порро
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|7
|пз
|Хави Симонс
|39
|пз
|Рандаль Коло Муани
|14
|пз
|Арчи Грей
|9
|нп
|Ришарлисон
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Томас Франк
История личных встреч
|21.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 1
|15.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|11.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 0
|28.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|24.09.2014
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 1
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|5 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|15
|33
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|15
|31
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|15
|30
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|15
|26
|6
|Ливерпуль
|16
|26
|7
|Манчестер Юнайтед
|15
|25
|8
|Эвертон
|16
|24
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|16
|23
|10
|Сандерленд
|15
|23
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|15
|22
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|22
|13
|Борнмут
|15
|20
|14
|Брентфорд
|15
|19
|15
|Фулхэм
|15
|17
|16
|Лидс Юнайтед
|15
|15
|17
|Ноттингем Форест
|15
|15
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|15
|2