00:33 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 декабря
Воскресенье 14 декабря
Свернуть список

Ноттингем Форест - Тоттенхэм Хотспур 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 16:00
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
14 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Ноттингем Форест
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
26 Бельгия вр Матц Селс
37 Италия зщ Николо Савона
31 Сербия зщ Никола Миленкович
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
5 Бразилия зщ Мурилло
8 Англия пз Эллиот Андерсон
21 Англия пз Омари Хатчинсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
19 Бразилия нп Игор Жезус
7 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
1 Италия вр Гульельмо Викарио
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
24 Англия зщ Джед Спенс
23 Испания зщ Педро Порро
20 Гана пз Мохаммед Кудус
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
7 Нидерланды пз Хави Симонс
39 Франция пз Рандаль Коло Муани
14 Англия пз Арчи Грей
9 Бразилия нп Ришарлисон
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Дания Томас Франк
История личных встреч
21.04.2025 Англия — Премьер-лига 33-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Ноттингем Форест
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ноттингем Форест1 : 0Тоттенхэм Хотспур
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Ноттингем Форест
15.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ноттингем Форест0 : 2Тоттенхэм Хотспур
11.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Ноттингем Форест
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Ноттингем Форест2 : 0Тоттенхэм Хотспур
28.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Ноттингем Форест0 : 2Тоттенхэм Хотспур
24.09.2014 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Тоттенхэм Хотспур3 : 1Ноттингем Форест
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 2Ноттингем Форест
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 3 : 0Ноттингем Форест
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Ноттингем Форест
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Ноттингем Форест0 : 2
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Ноттингем Форест3 : 0
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0
02.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 2 : 2Тоттенхэм Хотспур
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 5 : 3Тоттенхэм Хотспур
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1533
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1531
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1530
4
Лига чемпионов
Челси1628
5
Лига Европы
Кристал Пэлас1526
6 Ливерпуль1626
7 Манчестер Юнайтед1525
8 Эвертон1624
9 Брайтон энд Хоув Альбион1623
10 Сандерленд1523
11 Тоттенхэм Хотспур1522
12 Ньюкасл Юнайтед1522
13 Борнмут1520
14 Брентфорд1519
15 Фулхэм1517
16 Лидс Юнайтед1515
17 Ноттингем Форест1515
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1513
19
Зона вылета
Бёрнли1510
20
Зона вылета
Вулверхэмптон152

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close