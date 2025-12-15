Появился список номинантов на премию FIFA The Best 2025

Дата публикации: 15-12-2025 21:34

Во вторник, 16 декабря, в Дохе пройдет церемония вручения престижной футбольной премии The Best FIFA Football Awards 2025. В этом году на награду претендуют сразу 11 выдающихся футболистов, каждый из которых внес значительный вклад в успехи своих клубов и сборных. В список номинантов вошли: Коул Палмер (Челси), Педри (Барселона), Усман Дембеле (ПСЖ), Витинья (ПСЖ), Ламин Ямаль (Барселона), Гарри Кейн (Бавария), Нуну Мендеш (ПСЖ), Ашраф Хакими (ПСЖ), Мохамед Салах (Ливерпуль), Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) и Рафинья Рафаэл Диас Беллоли (Барселона). Каждый из них продемонстрировал высокий уровень игры на протяжении всего сезона, а их яркие выступления запомнились болельщикам по всему миру.

Стоит отметить, что ранее нападающий ПСЖ Усман Дембеле был удостоен звания обладателя "Золотого мяча" 2025 года. Минувший сезон стал для Дембеле триумфальным - он не только помог парижскому клубу оформить чемпионство во Франции, но и добавил к этому победы в Кубке и Суперкубке страны. Кроме того, Дембеле сыграл важную роль в завоевании Лиги чемпионов, а его команда дошла до финала клубного чемпионата мира. Таким образом, конкуренция за премию The Best обещает быть невероятно высокой.