Появилась информация, какие матчи станут определяющими для будущего Ваноли в «Фиорентине»

Дата публикации: 15-12-2025 21:35

Главный тренер футбольного клуба «Фиорентина» Паоло Ваноли может быть отправлен в отставку уже до окончания текущего года. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио. Причиной возможного увольнения стала неудачная серия выступлений команды в последнее время, а особенно поражение в 15-м туре чемпионата Италии Серии А от «Вероны» со счётом 1:2. После этого матча руководство «фиалок» начало серьёзно задумываться о дальнейшем сотрудничестве с этим специалистом.

В ближайшем будущем тренера будут ждать ключевые матчи, которые станут определяющими для его будущего в команде. В первую очередь речь идёт о предстоящей встрече против швейцарского клуба «Лозанна» в шестом туре Лиги конференций, а также о матче против «Удинезе» в рамках 16-го тура Серии А. Судьба Ваноли во многом будет зависеть именно от результатов этих двух встреч - если команда не сможет достойно проявить себя, шансы на продолжение работы специалиста существенно снизятся.

На данный момент «Фиорентина» занимает последнее, 20-е место в таблице Серии А. За 15 сыгранных туров у клуба всего шесть очков, что вызывает обеспокоенность у болельщиков и руководства. Ситуация стремительно ухудшается - команде срочно нужны победы, чтобы попытаться спастись от вылета и изменить ход сезона. Поддержка со стороны фанатов и уверенные результаты в ближайших матчах могут помочь Ваноли сохранить свой пост, но сейчас его будущее в клубе выглядит весьма туманным.