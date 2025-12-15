Сафонов и Забарный вошли в топ-7 самых ценных игроков Лиги 1 из стран бывшего СССР

Дата публикации: 15-12-2025 21:37

Игроки французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов и Илья Забарный вошли в число самых ценных футболистов Лиги 1 из стран бывшего СССР, согласно обновлённому рейтингу портала Transfermarkt. Оба футболиста недавно присоединились к ПСЖ и уже оказались среди топовых представителей своего региона: Забарный занял второе место, а Сафонов - четвёртое.

Лидерство в этом престижном списке продолжает удерживать вингер "ПСЖ" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия, стоимость которого по оценкам Transfermarkt составляет внушительные 90 миллионов евро. На третьем месте расположился полузащитник "Монако" и национальной сборной России Александр Головин. Эти футболисты показывают стабильные результаты в своих клубах и продолжают привлекать внимание специалистов и болельщиков своими выступлениями.

В рейтинг также попали представители других клубов Лиги 1, такие как Георгий Цитаишвили и Георгий Абуашвили из "Метца", а также Эдуард Соболь, защищающий цвета "Страсбурга". Интересно, что в обновлённом топе наблюдаются как повышения, так и снижения стоимости игроков, что говорит о динамике рынка и изменении формы футболистов в течение сезона.

Топ-7 самых дорогих игроков Лиги 1 из стран бывшего СССР на 15 декабря (Transfermarkt):

1. Хвича Кварацхелия ("ПСЖ", Грузия) - €90 млн

2. Илья Забарный ("ПСЖ", Украина) - €50 млн (минус €5 млн)

3. Александр Головин ("Монако", Россия) - €18 млн (минус €2 млн)

4. Матвей Сафонов ("ПСЖ", Россия) - €15 млн (минус €3 млн)

5. Георгий Цитаишвили ("Метц", Грузия) - €2,5 млн (плюс €0,5 млн)

6. Георгий Абуашвили ("Метц", Грузия) - €1,2 млн (плюс €0,2 млн)

7. Эдуард Соболь ("Страсбург", Украина) - €0,7 млн (минус €0,2 млн)

Таким образом, футболисты из бывшего СССР продолжают успешно подтверждать свой высокий уровень мастерства в ведущих французских клубах, достойно представляя свои страны на европейской арене и укрепляя свои позиции в рейтинге стоимости игроков.