Алексей Миранчук поделился, что поразило его в Месси при личной встрече

Дата публикации: 15-12-2025 21:39

Российский полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук в ходе блиц-опроса поделился впечатлениями от живой встречи с аргентинским нападающим Лионелем Месси, который с 2023 года выступает за «Интер Майами». Оба футболиста сейчас защищают цвета клубов американской МЛС, и в этом сезоне у Миранчука появилась возможность увидеть легенду мирового футбола буквально на расстоянии вытянутой руки.

- Чем Месси удивил тебя вживую?

- Не знаю, обращением с мячом, наверное. Вживую ты просто понимаешь, как это всё происходит, - признался Миранчук в интервью, которое было опубликовано на YouTube-канале «Коммент.Шоу». По его словам, наблюдая за Месси на поле, можно воочию оценить уровень мастерства и уникальный стиль игры, который и выделяет аргентинца среди других.

По итогам завершившегося сезона «Атланта Юнайтед», за которую выступает Миранчук, заняла лишь 14-е место в таблице Восточной конференции МЛС. В то же время «Интер Майами» с Месси в составе добился выдающегося успеха - команда стала чемпионом страны, одержав победу со счетом 3:1 над «Ванкувером» в финале плей-офф. Таким образом, опыт состязаний с такими мастерами, как Месси, становится для Миранчука ценным в дальнейшем профессиональном росте.