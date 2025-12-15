Бывший защитник «Реала» Регилон присоединился к Месси в «Интер Майами»

Дата публикации: 15-12-2025 21:40

Бывший защитник «Тоттенхэм Хотспур» Серхио Регилон продолжит карьеру в «Интер Майами», который выступает в МЛС. Информация об этом официально подтверждена на сайте лиги. Футболист присоединился к американскому клубу на правах свободного агента после завершения сотрудничества с английским клубом.

Контракт 27-летнего испанца с командой из Флориды рассчитан до декабря 2027 года с возможностью автоматического продления ещё на один сезон. Регилон пришёл в «Интер Майами» на позицию левого защитника, заполнив вакансию, образовавшуюся после того, как легендарный Жорди Альба объявил о завершении своей профессиональной карьеры. Теперь защитник стал новым одноклубником Лионеля Месси и ряда других звёзд мирового футбола.

Серхио Регилон является воспитанником мадридского «Реала» и прошёл путь от академии до основной команды - он выходил на поле в составе «сливочных» на взрослом уровне. Помимо этого, в карьере защитника были такие известные клубы, как «Севилья», «Тоттенхэм», «Атлетико Мадрид», «Манчестер Юнайтед» и ещё несколько европейских команд.

По итогам прошлого сезона «Интер Майами» завоевал титул победителя МЛС, и сейчас клуб продолжает усиливать состав для новых достижений.