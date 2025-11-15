Глава «Реала» Флорентино Перес: мы уверены в светлом будущем клуба

Дата публикации: 15-12-2025 21:41

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес незадолго до наступления Нового года выразил свое недовольство действиями Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и руководством Ла Лиги. Поводом стал факт отсутствия наказания для «Барселоны» по делу Негрейры, что, по мнению главы «сливочных», несправедливо по отношению к другим клубам испанского футбола. Вместе с тем Перес подчеркнул достижения мадридского клуба и отметил, что с оптимизмом смотрит в будущее.

«Несмотря на эту очень печальную ситуацию для всех участников футбольного сообщества, связанную с делом «Барселоны» и Негрейры, мы остаемся исключительно довольны перспективами нашего клуба. Совсем недавно завершилась масштабная реконструкция стадиона «Сантьяго Бернабеу», который вызывает восхищение у всех болельщиков и гостей. Недавно состоялся исторический матч Национальной футбольной лиги, который продемонстрировал всему миру, какое большое внимание привлекает обновленный «Бернабеу». Стадион стал не только одной из самых современных и авангардных спортивных арен, но и настоящей достопримечательностью Мадрида, место, которое гордо представляет город и страну на международной арене. Для нас большая честь внести вклад в развитие и повышение престижа как Мадрида, так и всей Испании с помощью этого уникального сооружения», - отметил Перес.

В завершении своего выступления он добавил: «От лица совета директоров мадридского «Реала» и от себя лично хочу пожелать вам и всем вашим близким счастливого Рождества и Нового года. Пусть наступающий год принесет всем крепкое здоровье, семейное благополучие, счастье и новые профессиональные достижения», - приводит слова Переса официальный сайт клуба.

Напомним, что одним из значимых событий прошедшего года стал матч регулярного чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ) между командами «Вашингтон Коммандерс» и «Майами Долфинс», который впервые прошёл на стадионе мадридского «Реала» - на «Сантьяго Бернабеу». Это стало еще одним подтверждением того, что арена клуба становится центром мировых спортивных событий.