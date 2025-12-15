Чудеса натурализации: как активный скаутинг помогает добиться успеха с национальной сборной

Дата публикации: 15-12-2025 21:30

В клубном футболе поиск новых игроков не ограничивается никакими рамками, а вот на уровне сборных все намного сложнее – представлять определенную страну могут лишь ее граждане. Здесь на помощь национальным федерациям приходит натурализация: достаточно помочь футболисту получить паспорт нужного государства, и он сможет выступать за местную сборную.

Грамотная натурализация от Марокко

«Атласские львы» сосредоточились на привлечении в национальную команду европейских футболистов, имеющих марокканские корни. Один из лучших правых защитников планеты Ашраф Хакими родился в Испании и прошел через академию мадридского Реала, но поиграть за «Фурию Роху» так и не успел. Футбольная ассоциация Марокко предложила ему представлять на международной арене свою историческую родину, и Хакими ответил согласием. «Атласские львы» заполучили в свой состав игрока топ-уровня, который помог им добраться до полуфинала чемпионата мира 2022 года.

Еще одним звездным испанцем, которого Марокко натурализовало по такому же принципу, является Браим Диас. Талантливый хавбек Реала поиграл за сборную Испании на молодежном уровне, однако вызова в главную команду страны так и не дождался. Марокканцы ловко воспользовались этой ситуацией и предложили Диасу выступать за них. На данный момент на счету Браима уже 15 матчей и 8 голов в футболке «Атласских львов».

Среди футболистов высокого уровня, натурализованных для сборной Марокко, также выделяются Хаким Зиеш, Нуссаир Мазрауи, Ромен Саисс и Софьян Диоп.

Суринам и Кюрасао состоят из голландцев

Для стран с не самым высоким уровнем развития футбола натурализация – отличный способ усилить национальную команду. Сборная Суринама имеет в своем составе множество качественных игроков, которые родились в Нидерландах и прошли через систему подготовки местных клубов. Среди них Шералдо Беккер, Жан-Поль Боэтьюс, Стефано Денсвил, Джаван Андерсон и многие другие. С помощью этих футболистов суринамцы смогли пробиться в межконтинентальный плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2026, где им предстоит сыграть с Боливией.

Сборная Кюрасао также почти полностью состоит из голландских игроков, которые не нашли себе места в национальной команде «Оранжевых». Выделить стоит Шуранди Самбо, Армандо Обиспо, Сонтье Хансена, а также братьев Жуниньо и Леандро Бакуну. Благодаря активной натурализации сборная Кюрасао собрала великолепный состав, который впервые в истории этой страны со 150-тысячным населением пробился в основную стадию мундиаля.

Громкие примеры натурализации звезд

Смена футбольного гражданства – частая практика не только для развивающихся стран, но и для сильнейших сборных мира. Англия вовремя переманила у Ирландии Деклана Райса и Джека Грилиша, Эмерик Ляпорт сменил Францию на Испанию, а бразилец Жоржиньо стал одним из лидеров национальной команды Италии.

Натурализацию активно практиковали и в середине прошлого века: великий Омар Сивори выступал не только за Аргентину, но и за «Скуадру Адзурру», а легендарные Ференц Пушкаш и Альфредо Ди Стефано успели поиграть как за родные сборные, так и в составе испанской национальной команды.

Когда с натурализацией перестарались

Не так давно национальная команда Малайзии попала в грандиозный скандал: местные футбольные органы умудрились незаконно натурализовать сразу 7 футболистов. Для регистрации игроков были использованы поддельные документы, что повлекло за собой расследование от ФИФА и очень серьезное наказание. Все семеро участников аферы были отстранены от футбола на год, а Футбольная ассоциация Малайзии заплатила штраф около 430 тысяч долларов.

