«Арсенал» разгромил «Астон Виллу» и ушёл на зимний перерыв лидером АПЛ в 2025 году

Дата публикации: 31-12-2025 02:07

В ночь с 30 на 31 декабря по московскому времени на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне состоялся матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Арсенал" принимал на своем поле "Астон Виллу". Лондонцы уверенно одержали крупную победу со счетом 4:1, порадовав своих болельщиков. Уже на 48-й минуте встречи отличился защитник из Бразилии Габриэл Магальяйнс, открыв счет в матче. Спустя всего четыре минуты испанский полузащитник "Арсенала" Мартин Субименди удвоил преимущество своей команды после передачи от норвежца Мартина Эдегора. Третий гол хозяев поля на 69-й минуте забил бельгийский вингер Леандро Троссард - ему ассистировал защитник Юрриен Тимбер. Затем, на 78-й минуте, бразильский нападающий Габриэл Жезус довел счет до разгромного, реализовав голевой момент после паса Троссарда. В добавленное ко второму тайму время "Астон Вилла" сумела забить гол престижа - отличился нападающий Олли Уоткинс.

Благодаря этой уверенной победе "Арсенал" сохранил лидерство в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам 2025 года. Команда Микеля Артеты набрала 45 очков после 19 проведенных матчей и находится на первом месте. "Астон Вилла" идет на третьей позиции с 39 очками после того же количества игр. Теперь "Арсенал" уходит на новогодний перерыв в статусе главного претендента на титул, демонстрируя стабильную и яркую игру на протяжении всего сезона.