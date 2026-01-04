Раскрыты намерения Нкунку относительно будущего в «Милане»

Дата публикации: 04-01-2026 01:44

Слухи продолжают связывать нападающего «Милана» Кристофера Нкунку с возможным уходом из клуба. Главным претендентом на 28-летнего француза остаётся турецкий «Фенербахче» — в этом клубе надеются заполучить звёздного форварда уже в зимнее трансферное окно.

Тем не менее, согласно последним данным, представленным инсайдером Флорианом Плеттенбергом, сам Нкунку пока не намерен менять клуб. Нападающий выразил желание остаться в «Милане» минимум до завершения текущего сезона и сосредоточиться на выступлениях за «россонери».

В нынешнем сезоне Кристофер Нкунку провёл за команду Массимилиано Аллегри 12 матчей, в которых записал на свой счёт два гола и две результативные передачи. Напомним, что летом 2025 года «Милан» приобрёл футболиста у английского «Челси» за сумму около 38 миллионов евро.

Форвард показывает стабильную игру, заслуживая доверие тренерского штаба, и надеется усилить свои позиции в составе «Милана», несмотря на заинтересованность других клубов. Болельщики «россонери» рассчитывают, что Кристофер останется в команде и поможет добиться высоких результатов в важных матчах, включая внутренние чемпионаты и еврокубки.