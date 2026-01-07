Месси поделился тайной своего успеха

Дата публикации: 07-01-2026 00:37

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился своими мыслями о том, что значит добиться успеха как в футболе, так и в жизни.

«Я не люблю давать советы, так как у каждого своя индивидуальная история и жизненный путь. Однако важно помнить одно – никогда не опускать руки и продолжать бороться, несмотря на трудности и преграды. В этом, по моему мнению, и кроется ключ к настоящему успеху. Ты можешь проигрывать и падать, но главное – всегда вставать и идти дальше. Даже если в итоге не удается достичь желаемой цели, у тебя останется удовлетворение от того, что ты приложил максимум усилий и не отказался от своей мечты», – передают испанские издания слова 38-летнего футболиста.

Перед тем как перебраться в Соединенные Штаты, Лионель Месси выступал за «Барселону», где провел основную часть своей карьеры, а также за «ПСЖ». С лета 2023 года аргентинская звезда защищает цвета «Интер Майами» и продолжает демонстрировать высокий уровень игры на новом континенте.