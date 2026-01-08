«Интер» обыграл «Парму» в 19-м туре и увеличил отрыв от соперников в Серии А

Дата публикации: 08-01-2026 02:23

В 19-м туре итальянской Серии А сезона 2025/2026 состоялся матч между "Пармой" и "Интером". Встреча прошла на стадионе "Эннио Тардини" в Парме, обслуживал игру главный арбитр Андреа Коломбо. В этот вечер гости из Милана оказались сильнее — команда "Интер" уверенно одержала победу со счетом 2:0 и укрепила свои позиции в турнирной таблице.

Первый гол болельщики увидели на 42-й минуте. Защитник "Интера" Федерико Димарко отправил мяч в ворота "Пармы" после точного паса от нападающего Франческо Эспозито, открыв счет в матче. На последних минутах встречи, на 90+4-й минуте, "Интер" мог упрочить свое преимущество — Анж-Йоан Бонни поразил ворота хозяев, но после просмотра VAR взятие ворот было отменено из-за игры рукой. Однако уже спустя несколько минут, на 90+8-й, французский форвард Маркус Тюрам смог удвоить счет, воспользовавшись ошибкой защитников "Пармы".

Благодаря этой победе "Интер" набрал 42 очка и вышел вперед, увеличив отрыв от "Милана" и "Наполи" до четырех очков. При этом у "Милана" остается игра в запасе. "Парма" же продолжает занимать 15-е место в таблице, имея в своем активе 18 очков после 18 проведенных матчей. Эта встреча стала знаковой для "Интера" и укрепила их лидерские позиции в сезоне.