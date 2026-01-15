«Арсенал» намерен продлить соглашение с Микелем Артетой

Дата публикации: 15-01-2026 12:42

Английский клуб «Арсенал» готовит новое соглашение с главным тренером Микелем Артетой, чтобы сохранить его в команде до 2029 года, сообщает журналист Николо Скира в социальной сети Х. На данный момент действующий контракт 43-летнего испанца рассчитан до конца июня 2027 года, однако руководство клуба довольно его работой и желает продлить сотрудничество еще на два года.

Под руководством Артеты «Арсенал» показывает отличные результаты в сезоне-2025/2026. Команда лидирует в таблице английской Премьер-лиги, набрав 49 очков после 21 проведённого матча. Такой результат позволяет лондонскому клубу уверенно удерживать первую строчку чемпионата и вселяет оптимизм среди болельщиков.

Успехи «канониров» отмечаются не только на внутренней арене - в этом сезоне коллектив Артеты также отлично выступает в Лиге чемпионов. В групповом этапе турнира команда набрала максимальные 18 очков за шесть матчей, заняв первую позицию в своей группе. Кроме того, защитникам «Арсенала» удалось пропустить всего один мяч за эти шесть встреч, что свидетельствует о высокой надежности обороны.

Руководство клуба рассчитывает, что продление контракта с Артетой позволит сохранить стабильность, укрепить позиции «Арсенала» и бороться за трофеи в ближайшие годы. Переговоры о новом контракте могут начаться в ближайшее время.