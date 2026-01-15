Манчестер Сити обнаружил неожиданного преемника Пепа Гвардиолы

Дата публикации: 15-01-2026 12:56

Хаби Алонсо вновь привлекает внимание ведущих клубов Европы на тренерском рынке. Несмотря на недавний уход из «Реала», этот испанский тренер продолжает пользоваться высоким уважением и заинтересованностью со стороны сильнейших команд английской Премьер-лиги.

Согласно сведениям из Испании, за Алонсо активно борются такие топовые клубы, как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Английские эксперты считают, что опытный баск идеально подходит для работы с сильными игроками и способен возглавить амбициозные проекты на высшем уровне. В «Ливерпуле» не исключают вариант замены Арне Слота, учитывая нестабильность результатов команды, а в Манчестере ведется подготовка к возможному уходу Пепа Гвардиолы, и Хаби рассматривается как потенциальный преемник.

Сам Алонсо не скрывает своего стремления попробовать силы в английском чемпионате и запустить новый этап в тренерской карьере. Он отмечает, что Премьер-лига для него является очень привлекательной, и хотел бы реализовать здесь свои идеи и опыт.