Манчестер Сити обнаружил неожиданного преемника Пепа Гвардиолы
Хаби Алонсо вновь привлекает внимание ведущих клубов Европы на тренерском рынке. Несмотря на недавний уход из «Реала», этот испанский тренер продолжает пользоваться высоким уважением и заинтересованностью со стороны сильнейших команд английской Премьер-лиги.
Согласно сведениям из Испании, за Алонсо активно борются такие топовые клубы, как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Английские эксперты считают, что опытный баск идеально подходит для работы с сильными игроками и способен возглавить амбициозные проекты на высшем уровне. В «Ливерпуле» не исключают вариант замены Арне Слота, учитывая нестабильность результатов команды, а в Манчестере ведется подготовка к возможному уходу Пепа Гвардиолы, и Хаби рассматривается как потенциальный преемник.
Сам Алонсо не скрывает своего стремления попробовать силы в английском чемпионате и запустить новый этап в тренерской карьере. Он отмечает, что Премьер-лига для него является очень привлекательной, и хотел бы реализовать здесь свои идеи и опыт.