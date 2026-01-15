Клубное телевидение «Реала» подвергло критике команду после неожиданого вылета из Кубка Испании

Дата публикации: 15-01-2026 11:56

Клубное телевидение мадридского "Реала" прокомментировало неожиданное поражение команды в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Альбасете", в котором "сливочные" уступили со счетом 2:3.

- Сегодня "Реал" выглядел слишком блекло на поле в Альбасете. Это стоит признать, ведь такой результат портит имидж клуба. Не стоит винить Арбелоа - ответственность разделяет вся команда, а этот поединок должен стать переломным для футболистов. За считанные дни мы потеряли сразу два трофея, что для "Реала" совершенно недопустимо. Теперь нам обязателен быстрый вывод — необходимо срочно исправить ситуацию и значительно прибавить в игре, чтобы вернуть уверенность и восстановить боевой дух.

Один трофей уже упущен, однако впереди нас ждет матч Ла Лиги, который пройдет в ближайшую субботу, а также скорое возобновление Лиги чемпионов. Мы должны дать достойный ответ критике и выйти из сложившегося кризиса. На "Реал" всегда смотрят с особым вниманием, и у нас есть силы, чтобы выбраться из непростой ситуации, - приводит слова клубного ТВ Football Espana.

Также стоит отметить, что данный матч стал первым для мадридцев под руководством нового главного тренера Альваро Арбелоа, который занял этот пост взамен уволенного Хаби Алонсо. Напомним, что 11 января "Реал" также проиграл "Барселоне" (2:3) в финале Суперкубка Испании, что и привело к смене тренера в клубе.