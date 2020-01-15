02:50 ()
Аугсбург - Унион 15 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 15-01-2026 21:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
15 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Аугсбург
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Унион, которое состоится 15 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Унион
Берлин
1 Германия вр Финн Дамен
40 США зщ Ноакай Бэнкс
31 Германия зщ Кевен Шлоттербек
16 Швейцария зщ Седрик Цезигер
13 Греция зщ Димитрис Яннулис
19 Германия пз Робин Фелльхауэр
4 Франция пз Хан-Ноа Массенго
32 Швейцария пз Фабиан Ридер
20 Франция пз Алексис Клод-Морис
17 Хорватия пз Кристиян Якич
9 ДР Конго нп Самуэль Эссенд
1 Дания вр Фредерик Рённов
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
14 Австрия зщ Леопольд Кверфельд
4 Португалия зщ Диогу Лейте
39 Германия зщ Деррик Кён
8 Германия пз Рани Хедира
6 Германия пз Алёша Кемляйн
9 Германия пз Ливан Бурджу
28 Австрия пз Кристофер Триммель
11 Южная Корея пз Чон У Ён
10 Германия нп Ильяс Анса
Главные тренеры
Германия Сандро Вагнер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Аугсбург1 : 2Унион
15.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Унион0 : 2Аугсбург
12.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур Аугсбург2 : 0Унион
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур Унион1 : 1Аугсбург
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Аугсбург1 : 0Унион
09.11.2022 Германия - Бундеслига 14-й тур Унион2 : 2Аугсбург
05.02.2022 Германия - Бундеслига 21-й тур Аугсбург2 : 0Унион
11.09.2021 Германия - Бундеслига 4-й тур Унион0 : 0Аугсбург
23.01.2021 Германия - Бундеслига 18-й тур Аугсбург2 : 1Унион
19.09.2020 Германия - Бундеслига 1-й тур Унион1 : 3Аугсбург
11.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур 4 : 0Аугсбург
20.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур Аугсбург0 : 0
13.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур 1 : 0Аугсбург
06.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур Аугсбург2 : 0
29.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур 3 : 0Аугсбург
10.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур Унион2 : 2
20.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур 0 : 1Унион
12.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур Унион3 : 1
06.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур 3 : 1Унион
03.12.2025 Кубок Германии 1/8 финала Унион2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1644
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1736
3
Лига чемпионов
Штутгарт1732
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1529
5
Лига Европы
Байер1629
6
Лига конференций
Хоффенхайм1527
7 Айнтрахт Ф1726
8 Фрайбург1623
9 Унион1622
10 Боруссия М1619
11 Вольфсбург1718
12 Кёльн1617
13 Вердер1617
14 Гамбург1616
15 Аугсбург1614
16
Стыковая зона
Майнц1712
17
Зона вылета
Санкт-Паули1612
18
Зона вылета
Хайденхайм1712

