Аугсбург - Унион 15 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 15-01-2026 21:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
15 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Унион, которое состоится 15 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Унион
Берлин
|1
|вр
|Финн Дамен
|40
|зщ
|Ноакай Бэнкс
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|16
|зщ
|Седрик Цезигер
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|17
|пз
|Кристиян Якич
|9
|нп
|Самуэль Эссенд
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|39
|зщ
|Деррик Кён
|8
|пз
|Рани Хедира
|6
|пз
|Алёша Кемляйн
|9
|пз
|Ливан Бурджу
|28
|пз
|Кристофер Триммель
|11
|пз
|Чон У Ён
|10
|нп
|Ильяс Анса
Главные тренеры
|Сандро Вагнер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|0 : 2
|12.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 0
|09.11.2022
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|05.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|11.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|23.01.2021
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|19.09.2020
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 3
|11.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|4 : 0
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 0
|10.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|12.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 1
|03.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|16
|44
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|17
|36
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|17
|32
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|29
| 5
Лига Европы
|Байер
|16
|29
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|15
|27
|7
|Айнтрахт Ф
|17
|26
|8
|Фрайбург
|16
|23
|9
|Унион
|16
|22
|10
|Боруссия М
|16
|19
|11
|Вольфсбург
|17
|18
|12
|Кёльн
|16
|17
|13
|Вердер
|16
|17
|14
|Гамбург
|16
|16
|15
|Аугсбург
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|17
|12
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|17
|12