«Реал» может уволить Арбелоа после его первого матча во главе команды

Дата публикации: 15-01-2026 02:09

Руководство мадридского клуба Реал, несмотря на возникшие трудности, сохраняет уверенность в необходимости трезво оценить работу Альваро Арбелоа. В случае если тренер не сможет удовлетворить ожидания руководства, решение об его отставке будет принято достаточно быстро. После неожиданного вылета из Кубка Испании, когда команда сенсационно уступила Альбасете со счётом 2-3 в матче 1/8 финала, Арбелоа оказался под пристальным вниманием. Однако в клубе отмечают, что наставнику предоставят ещё одну возможность проявить себя - именно этот шанс он получит в предстоящем матче.

Как сообщает источник The Touchline в социальной сети X, для Арбелоа следующий поединок может стать решающим. Если результаты снова окажутся неудовлетворительными, руководство не исключает быстрой смены тренера. Напомним, специалист недавно сменил на этом посту своего соотечественника Хаби Алонсо, и сейчас ему предстоит доказать свою состоятельность у руля такого именитого клуба. В ближайшем туре чемпионата Испании Реал встретится с Леванте, матч пройдёт 17 января. Этот поединок может многое решить в судьбе Арбелоа и его дальнейшей работе в мадридском клубе.