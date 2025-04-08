Мбаппе выступает против назначения Клоппа тренером Реала

Дата публикации: 15-01-2026 02:14

Килиан Мбаппе негативно отреагировал на решение руководства «Реала» уволить Хаби Алонсо и назначить главным тренером Альваро Арбелоа. По данным испанских СМИ, французский форвард был признателен Алонсо за оказанное ему доверие и считает, что клуб проявил недостаточное терпение к специалисту, с которым у него сложились доверительные отношения.

Кроме того, Мбаппе с опасением воспринимает возможность прихода Юргена Клоппа. Его беспокоят последние годы немца в «Ливерпуле», напряжённые отношения с ключевыми игроками команды и языковой барьер, который может осложнить коммуникацию внутри коллектива.

Что касается оптимального варианта, нападающий видит в лице главного тренера бывшего лидера мадридского клуба Зинедина Зидана. Он считает, что Зидан является наилучшим выбором и готов возглавить «Реал» по крайней мере до конца текущего сезона, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуть команде победный настрой.

Таким образом, Мбаппе выражает своё недовольство текущими кадровыми решениями в руководстве «Реала» и подчеркивает важность наличия в тренерском штабе фигуры, способной эффективно выстроить командную игру и сохранить атмосферу доверия внутри коллектива.