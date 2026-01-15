Марокко победило Нигерию по пенальти и вышло в финал Кубка Африки

Дата публикации: 15-01-2026 02:07

В ночь с 14 на 15 января прошёл полуфинальный матч Кубка африканских наций, где на поле встретились сборные Нигерии и Марокко - хозяйка нынешнего турнира. Игра проходила на стадионе "Принц Мула Абдулла" в Рабате. Ожесточённая борьба на протяжении всех 90 минут, а также в дополнительное время не выявила победителя - на табло после финального свистка горели нули. Судьбу этой встречи пришлось решать в серии пенальти, где игроки сборной Марокко оказались точнее и хладнокровнее соперников - 4:2.

Ключевым моментом послематчевой лотереи стал точный удар с 11 метров от нападающего Юссефа Эн-Несири, который принёс своей команде путёвку в главный матч турнира.

Теперь в финале марокканцы сразятся с командой Сенегала, которая в другом полуфинале одержала минимальную победу над сборной Египта - 1:0. Игра за третье место состоится 17 января, а финал определит сильнейшего уже на следующий день - 18 января.

На данный момент действующим триумфатором Кубка африканских наций остаётся сборная Кот-д'Ивуара. В финале прошлого турнира 2023 года она взяла верх над Нигерией, выиграв со счётом 2:1.