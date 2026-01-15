Дата публикации: 15-01-2026 02:21

Георгий Судаков оказался в центре волны критики после неудачного выступления «Бенфики» в матче Кубка португальской лиги против «Браги» (1:3). Несмотря на осуждение в адрес украинского футболиста, его защиту взял на себя главный тренер команды Жозе Моуринью. Португалец отметил, что нестабильные проявления Судакова могут быть вызваны серьёзным психологическим давлением из-за продолжающейся войны на Украине.

«Представить себе, что твой близкий человек живёт в условиях войны, и каждый день может стать последним, — это ужасно. Я не могу даже думать об этом,» — сказал Моуринью, подчеркнув, насколько тяжело молодым спортсменам справляться с такими стрессовыми обстоятельствами.

Несмотря на критику, Георгий Судаков чувствует поддержку тренера. Жозе Моуринью добавил: «Я не могу осуждать его за проблемы, вызванные ситуацией, которая выходит за пределы футбола и имеет серьёзные смягчающие обстоятельства. Он заслуживает моей полной поддержки и понимания в этот сложный период.»

Таким образом, тренер «Бенфики» демонстрирует человечность и понимание, призывая не судить футболиста строго, учитывая личные испытания, с которыми он сталкивается вне поля. Этот случай подчеркивает, насколько важна поддержка игроков не только с профессиональной, но и с моральной точки зрения в сложные времена.